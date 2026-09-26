뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정점식 "부상 장병을 '느그 아들' 취급…육하원칙 입각해 지뢰 폭발 범인 밝혀야"

김보미 기자
작성 2026.09.26 11:09 조회수
정점식 "부상 장병을 '느그 아들' 취급…육하원칙 입각해 지뢰 폭발 범인 밝혀야"
▲ 정점식 원내대표

정점식 국민의힘 원내대표가 오늘(26일) 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 "다쳤다고 '느그 아들' 취급하지 말고 신속하게 지뢰폭발의 범인이 누구인지 육하원칙에 입각해 명확히 발표하길 바란다"고 밝혔습니다.

정 원내대표는 오늘 페이스북을 통해 "'부를 땐 나라의 아들, 다치면 느그 아들, 죽으면 누구세요?' 이런 말이 다시는 나오지 않게 해야한다던 이재명 대통령이었다"며 "고작 3주 전 이야기"라고 말했습니다.

그러면서 "DMZ 지뢰 사고로 발목이 절단된 군 장병도 부를 땐 나라의 아들이었을 것"이라며 "이 나라의 국방부와 군은 부상 장병들을 '느그 아들' 취급하고 있다"고 밝혔습니다.

정 원내대표는 "이미 7월에 동해상에서 실종 끝에 사망한 해군 장병을 "누구세요?" 취급하며 골프 라운딩을 즐기던 사람을 기억하고 있다"며 "이재명 대통령의 언행 불일치는 어제 오늘 일이 아니다"고 비판했습니다.

앞서 이 대통령은 지난 4일 엑스(X)에 군 의무복무 병사 전원에게 공공 상해 보험을 도입한다는 내용의 한성숙 국무총리 엑스 글을 공유하며, "'부를 땐 나라의 아들, 다치면 느그 아들, 죽으면 누구세요?' 이런 말 다시는 나오지 않게 해야지요"라고 밝힌 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지