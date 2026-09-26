정점식 "부상 장병을 '느그 아들' 취급…육하원칙 입각해 지뢰 폭발 범인 밝혀야"

▲ 정점식 원내대표

정점식 국민의힘 원내대표가 오늘(26일) 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 "다쳤다고 '느그 아들' 취급하지 말고 신속하게 지뢰폭발의 범인이 누구인지 육하원칙에 입각해 명확히 발표하길 바란다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 오늘 페이스북을 통해 "'부를 땐 나라의 아들, 다치면 느그 아들, 죽으면 누구세요?' 이런 말이 다시는 나오지 않게 해야한다던 이재명 대통령이었다"며 "고작 3주 전 이야기"라고 말했습니다.그러면서 "DMZ 지뢰 사고로 발목이 절단된 군 장병도 부를 땐 나라의 아들이었을 것"이라며 "이 나라의 국방부와 군은 부상 장병들을 '느그 아들' 취급하고 있다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 "이미 7월에 동해상에서 실종 끝에 사망한 해군 장병을 "누구세요?" 취급하며 골프 라운딩을 즐기던 사람을 기억하고 있다"며 "이재명 대통령의 언행 불일치는 어제 오늘 일이 아니다"고 비판했습니다.앞서 이 대통령은 지난 4일 엑스(X)에 군 의무복무 병사 전원에게 공공 상해 보험을 도입한다는 내용의 한성숙 국무총리 엑스 글을 공유하며, "'부를 땐 나라의 아들, 다치면 느그 아들, 죽으면 누구세요?' 이런 말 다시는 나오지 않게 해야지요"라고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)