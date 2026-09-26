"트럼프, 이란 '7일 계획' 제안 거부…선거 후 폭격 가능성"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 '7일 계획' 제안을 거부했다고 미 일간 월스트리트저널이 보도했습니다.트럼프 대통령은 이란이 제시한 휴전안에 회의적 입장이며, 오는 11월 미 중간선거 이후 이란을 상대로 폭격이 재개될 가능성을 열어놨다고 미 당국자들이 전했습니다.이러한 보도는 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석을 계기로 이른바 '7일 계획' 휴전안을 제시한 직후 나온 겁니다.이란은 미국이 모든 전선에서 적대 행위를 종식하는 등 조건이 충족되면 7일 이내에 호르무즈 해협에서 통항이 재개될 것이라고 밝혔습니다.하지만 트럼프 대통령은 이란이 자신의 요구에 부합할지 회의적이며, 이란에 대한 폭격 작전이 재개될 가능성이 높다고 참모진에게 말했다고 이들 당국자는 덧붙였습니다.앞서 아라그치 장관은 뉴욕 유엔본부에서 기자들과 만나 호르무즈 해협 개방과 대이란 제재 해제를 맞바꾸는 구상을 미국에 제안했다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)