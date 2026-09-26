농가 공익직불제 부정수급액 3년 사이 2배 가까이 늘어

▲ 더불어민주당 윤준병 의원

농가의 기본 소득 안정을 위해 도입된 '기본형 공익직불제'의 의무 위반 사례가 매년 1만 건 넘게 발생했다고 더불어민주당 윤준병 의원이 오늘(26일) 밝혔습니다.국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료를 보면 2022년부터 지난해까지 법정 의무 준수사항 미이행으로 직불금이 깎인 사례는 총 4만7천131건, 감액 금액은 총 95억7천930만원으로 각각 집계됐습니다.위반 유형별로는 실제로 경작하지 않거나 폐경지를 방치한 '농지의 형상 및 기능 유지' 위반이 2만3천922건으로 전체의 절반(50.8%)을 넘었습니다.또 '공익기능 증진 교육 이수' 위반은 2022년 2천703건에서 2025년 6천964건으로, 4년 만에 2.6배 급증했습니다.같은 기간 고의적인 부정수급 적발 사례도 5천864건(58억7천400만원)에 달했습니다.연도별로 보면 부정수급 적발 건수는 2022년 1천147건(9억2천600만원)에서 지난해 2천163건(18억5천900만원)으로 88.6% 늘었고, 부정수급액은 두 배 이상 증가했습니다.반면 부정수급액과 제재부가금에 대한 환수율은 같은 기간 91.4%에서 86.6%로 떨어졌습니다.윤 의원은 "기본 의무교육을 외면하고 매년 1만 건 넘는 위반이 속출하는 것은 직불제 근간을 흔드는 문제"라며 "고령 농업인들이 제도 미숙지로 불이익을 받지 않도록 맞춤형 지원을 강화하고, 상습적인 부정수급에는 전액 환수 등 무관용 원칙을 적용해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)