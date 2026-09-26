국내 기름값 19주째 하락…최고가격·고속도로 주유소 할인 영향

▲ 서울의 한 주유소 모습

전국 주유소 기름값이 정부의 최고가격제와 추석 연휴 고속도로 주유소 유류 가격 인하 영향으로 전주 대비 소폭 내리며 19주 연속 하락세를 이어갔습니다.오늘(26일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 넷째 주(20~24일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.6원 내린 1,858.0원이었습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.2원 내린 1,904.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.6원 하락한 1,830.1원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1,861.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,845.9원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주와 비교해 0.5원 내린 1,843.4원을 기록했습니다.이번 주 국제 유가는 예멘 후티 반군의 공격으로 손상된 사우디아라비아 동서 송유관이 재가동되고, 미국과 이란이 단계적 합의 방안을 논의한 등의 영향으로 하락했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 11.9달러 내린 113.0달러였습니다.국제 휘발유 가격은 3.2달러 하락한 139.9달러, 국제 자동차용 경유는 15.9달러 내린 177.4달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2~3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하려 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.지난 18일에는 10차 석유 최고가격을 9차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.휘발유는 L당 1,784원, 경유는 1,773원, 등유는 1,380원입니다.아울러 정부가 추석 연휴 기간(24~27일) 한국도로공사가 관리하는 재정고속도로 주유소 226곳의 기름값을 17일 대비 L당 100원 내린 점도 주유소 가격의 하향 안정세에 일부 영향을 미쳤습니다.다음 주 국내 주유소 기름값 하락 폭 역시 확대될 가능성이 있습니다.(사진=연합뉴스)