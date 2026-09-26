로이터 "SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 이르면 내년 미국 상장 검토"

▲ SK하이닉스

SK하이닉스의 손자회사 솔리다임이 이르면 내년 미국에서 기업공개(IPO)에 나설 것이라는 보도가 나왔습니다.로이터 통신은 25일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 솔리다임이 이번주 투자은행(IB)과 이른바 '베이크 오프'(bake-off)라고 불리는 IPO 주관사 제안 회의를 진행했다고 보도했습니다.IPO 규모와 시기는 아직 초기 단계라 변경될 수 있지만, 소식통들은 솔리다임의 기업가치가 최대 1천500억 달러(약 204조 원)로 평가받을 수 있으며 150억 달러를 조달하게 될 것으로 예상했습니다.이는 역대 최대 규모의 반도체 IPO 가운데 하나가 될 것으로 보입니다.2023년 상장한 ARM 홀딩스는 기업가치를 540억 달러로 평가받았고, 올해 5월 '엔비디아 대항마'로 꼽히는 미국의 반도체 기업 세레브라스의 공모가 기준 시가총액은 564억 달러였습니다.솔리다임은 2021년 SK하이닉스가 인텔의 낸드·솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업부를 인수해 설립한 미국 법인입니다.올해 초 SK하이닉스가 미국에 설립한 투자 자회사 AI 컴퍼니의 자회사가 됐습니다.현재 서버와 클라우드 인프라, 데이터센터에 쓰이는 기업용 SSD를 공급하고 있으며, 최근 인공지능(AI) 열풍 속에 낸드플래시 제품 수요가 늘자 미국 뉴욕주에 낸드플래시 생산 거점 건설을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.