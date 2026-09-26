"휘발유 뿌리는 것 같다" 신고 뒤 폭발…7명 사상

<앵커>



경기 양주의 한 빌라에서 방화로 추정되는 불로 주민 1명이 숨졌습니다. 화재가 폭발로 이어지면서 현장에 출동한 경찰관과 소방대원 등 6명이 다쳤습니다.



보도에 배성재 기자입니다.



<기자>



빌라 3층 창문으로 시뻘건 불길과 검은 연기가 솟구칩니다.



어제(25일) 낮 1시 20분쯤, 경기 양주시 덕계동의 한 빌라에서 "술 취한 주민이 휘발유를 뿌리는 것 같다"는 112 신고가 접수됐습니다.



현장에 출동한 경찰관들이 주민들을 대피시키고, 신고가 들어온 3층 상황을 확인하던 중 갑자기 폭발과 함께 불길이 치솟았습니다.



[이수호/인근 주민 : '펑' 소리가 나서 밖을 보니까 불이 엄청 크게 나 있더라고요. 가스 냄새가 많이 나고 연기도 많이 올라가지고….]



소방관들이 곧장 진화에 나섰고, 불길을 피해 옥상으로 올라간 경찰관들과 주민들도 구조했습니다.



폭발 충격으로 깨진 유리와 집기 파편이 건물 주변에 그대로 남아 있습니다.



불이 시작된 빌라 3층과 그 위 4층은 새까맣게 타버렸습니다.



불은 2시간 만에 껐지만 화재 중 이어진 폭발로 경찰관 4명과 소방대원 1명, 주민 1명 등 6명이 경상을 입었습니다.



집 안에서는 60대 남성이 숨진 채 발견됐는데, 방화 정황이 포착됐습니다.



[채상순/최초 신고자 : 아저씨가 휘발유를 사서 오시는 거예요. 그 아저씨가 올라갔는데, 조금 있으니까 막 휘발유 냄새가 나요.]



경찰과 소방당국은 방화 가능성에 무게를 두고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 안여진)