1. 미중 정상, 사흘 연속 대면…"무역협상에 성과"



시진핑 중국 국가주석이 11년 만의 미국 국빈 방문 일정을 마무리하고, 워싱턴을 떠났습니다. 트럼프 미국 대통령은 정상회담에서 엄청난 진전을 이뤘다고 밝혔는데, 미국은 다음 주 월요일 중국과의 무역 협상 결과를 공개할 예정입니다.



2. 이란 "핵 프로그램 양보 없다"…예멘 "총동원령"



미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 놓고 협상을 이어가고 있지만, 이란 측은 핵 프로그램과 관련해서는 어떤 양보도 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 친이란 후티 반군의 공세 속에 예멘 정부는 자국민에게 입대를 촉구하는 총동원령을 내렸습니다.



3. 카누 조광희·김효빈 첫 2관왕…여자농구, 금 도전



카약 4인승 500m에서 금메달을 합작한 조광희와 김효빈이 2인승 500m에서도 금메달을 따며 우리 선수단 첫 2관왕에 올랐습니다. 장신군단 중국을 물리친 여자 농구대표팀은 오늘(26일) 홈팀 일본을 상대로 12년 만의 남녀 동반 금메달에 도전합니다.



4. "한-멕시코 무역협정 필요"…'국보법 논란' 언급



멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 양국의 포괄적 무역 협정 필요성을 강조했습니다. 참여정부 당시 국가보안법 개정 논란도 언급했는데, 대립각을 세우고 있는 유시민 작가를 겨냥한 거라는 해석이 나옵니다.