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트럼프 "시진핑, 11월 중국·12월 미국에서 또 만날 것"

백운 기자
작성 2026.09.26 02:53 조회수
트럼프 "시진핑, 11월 중국·12월 미국에서 또 만날 것"
▲ 악수하는 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 국빈 방문을 마치고 귀국길에 오른 시진핑 중국 국가주석과 올해 안에 두 차례 더 만날 예정이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "우리는 11월 중국에서 다시 만날 것이며, 이후 12월 (미국) 플로리다 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 또 만날 것"이라고 말했습니다.

앞서 시 주석은 트럼프 대통령 부부를 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 초청하고, 12월 플로리다에서 열리는 G20 회의에서도 다시 만날 수 있다고 언급했는데 트럼프 대통령이 이를 공식 확인한 것입니다.

트럼프 대통령은 시 주석의 방미를 계기로 이뤄진 이번 정상회담에 대해 "중국과 미국 모두를 위한 우정, 힘, 성공의 만남이었다"고 평가했습니다.

또 "많은 것이 성취됐고, 앞으로도 성취될 것"이라며 "다음 만남을 기대한다!"고 적었습니다.

트럼프 대통령의 2기 집권 뒤 두 정상은 지금까지 지난해 10월 부산, 올해 5월 중국 베이징, 이번 백악관까지 세 차례 회담을 가졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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