미 9월 미시간대 소비자심리 48.1…4개월 만에 최저

▲ 미국 일리노이주의 한 슈퍼마켓

미국 소비자들의 경제 심리가 고물가 부담과 향후 경기 둔화 우려로 하락했습니다.미 미시간대는 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 9월 소비자심리지수 확정치가 48.1로 집계됐다고 25일(현지시간) 밝혔습니다.앞서 발표된 예비치 47.8보다는 올랐지만, 전달(51.7) 대비 7.0% 하락해 지난 5월 이후 넉 달 만에 최저치를 기록했습니다.현 경제 상황을 반영하는 현재 경제 여건 지수는 8월 51.9에서 9월 50.9로, 향후 전망을 나타내는 소비자 기대지수는 같은 기간 51.5에서 46.3으로 떨어졌습니다.물가에 대한 우려도 커졌습니다.미 소비자들의 향후 1년 기대 인플레이션은 8월 4.0%에서 9월 4.6%로 급등, 지난 6월 이후 최고치를 기록했습니다.미·이란 발발 전인 2월의 3.4%를 크게 웃도는 수준입니다.소비자들의 장기 인플레이션 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션 역시 같은 기간 3.3%에서 3.4%로 올랐습니다.집계를 관장하는 조안 슈 디렉터는 "높은 물가에 대한 우려가 계속 커지고 있다"며 "내구재 구매 여건은 다수 개선됐는데, 이는 지금 구매하는 것이 향후 가격 상승을 피할 수 있다는 인식이 확산한 데 따른 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)