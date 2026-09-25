트럼프 "시진핑과 회담 생산적…엄청난 일 벌어질 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 미중 정상회담이 매우 생산적이었다고 자평했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "시 주석과의 회담은 미국과 중국 모두에 매우 생산적이었다"며 "엄청난 일들이 벌어질 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령과 시 주석은 전날 백악관에서 정상회담과 국빈 만찬을 함께했고, 글로벌 경제·안보 질서에 큰 영향을 미칠 수 있는 글로벌 패권 경쟁국 정상의 회담은 전 세계의 이목을 집중시켰습니다.하지만 대다수 미국 언론은 이번 행사가 화려한 볼거리를 제공했을 뿐 양국이 갈등을 빚는 사안에서 주목할 만한 진전 없이 양국 관계를 안정적으로 관리하는 데에만 그쳤다는 평가를 내놓고 있습니다.실제 양국은 회담 하루가 지난 25일에도 결과물에 대해 공식적인 발표를 하지 않고 있습니다.트럼프 대통령은 아울러 인공지능(AI)과 관련, "다른 거의 모든 사람과 마찬가지로 그(시진핑)는 형편없고 부정확하게 이름 지어진 '인공지능'을 훨씬 더 정확하고 중요한 명칭인 '슈퍼지능'(SI)이라고 부르는 걸 좋아하는 것 같았다"고 적었습니다.이어 "'슈퍼'가 맞을 것이다. 어젯밤 모든 사람도 동의했다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)