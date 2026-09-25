교황 "좋은 보도는 매우 중요…모든 쪽에서 이뤄져야"

▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황이 자신을 취재하는 모든 언론사를 환영한다면서 공인을 취재하는 언론 보도가 중요하다고 25일(현지시간) 밝혔습니다.교황은 이날 프랑스 방문길 항공기 안에서 미국 CNN 방송 기자로부터 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 일부 언론사 백악관 출입 금지에 관한 질문을 받고 "이곳에 여러분을 모두 환영하게 돼 매우 기쁘다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 18일 CNN과 MS나우, 폴리티코의 백악관 출입을 금지한다고 밝혔고, 이후 유엔총회에서도 CNN의 질문을 차단했습니다.CNN과 MS나우는 시진핑 중국 국가주석의 일부 방미 일정 취재도 거부당했다고 주장했습니다.교황은 "(공인들을 취재하는 언론의) 좋은 보도는 매우 중요하다"며 "모두를 위해 모든 쪽에서 (보도가) 이뤄지는 게 중요하다"고 말했습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 교황의 이런 발언에 대해 '트럼프 대통령의 타깃이 된 언론인들에 대한 지지' 신호를 보낸 것이라고 해석했습니다.교황은 언론의 자유를 오랫동안 지지해 왔습니다.작년에도 교황 선출을 취재한 언론인들 앞에서 수감된 언론인들의 석방을 촉구하고 언론 자유의 중요성을 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)