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[날씨/XR] '구름 뒤 보름달' 전국 비…내일까지 이어져

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작성 2026.09.25 21:58 수정 2026.09.25 22:00 조회수
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추석인 오늘(25일) 전국 대부분 지역에 비가 내리고 있습니다.

보시는 것처럼 전국 하늘에 두터운 구름이 뒤덮으면서 보름달도 구름 뒤로 자취를 감췄는데요.

이 비는 내일까지 이어지겠고 이렇게 반시계 방향으로 회전하는 저기압이 내일 남해 상을 지나면서 제주와 전남 지역에는 많은 비가 내리겠습니다.

또 서해 상과 제주 해상에는 물결도 높게 일어서 배편 이용하시는 분들은 사전에 운항 정보를 잘 확인하셔야겠습니다.

특히 내일 새벽부터 아침 사이 전남 해안을 중심으로 시간당 20~30mm의 강한 비가 돌풍과 벼락을 동반해 쏟아지겠습니다.

예상되는 비의 양을 보면 제주와 전남 해안에 최고 80mm, 그 밖의 전남에도 최고 60mm로 많겠고요, 중부 지방은 5~20mm로 상대적으로 양이 적겠습니다.

중부 지방의 비는 내일 새벽에 대부분 그치겠지만 남부 지방은 낮까지 제주는 저녁까지 이어지겠습니다.

연휴 마지막 날에는 제주에만 비 소식이 나와 있고요, 그 밖의 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.

내일 아침 기온 보시면 서울이 18도 등으로 크게 떨어지지는 않겠습니다.

낮 기온도 서울이 27도, 광주가 25도 예상됩니다.

9월의 마지막 날인 다음 주 수요일에는 수도권과 강원 영서 지역에 비 소식이 있고요, 비가 그친 뒤 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 날이 부쩍 쌀쌀해지겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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