서울-부산 '4시간 30분'…추석 저녁 귀성길 정체 해소

▲ 25일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에서 차량이 정체를 빚고 있다.

추석 당일인 오늘(25일) 저녁 주요 고속도로 귀성길의 교통 혼잡은 다소 해소된 것으로 나타났습니다.다만 귀경길은 차량 행렬이 이어지면서 곳곳에서 정체가 빚어지고 있습니다.한국도로공사에 따르면 오늘 오후 7시 기준 서울요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분 등으로 귀경길 혼잡은 해소된 모양새입니다.서울에서 대구까지는 3시간 30분, 광주는 3시간 20분, 강릉은 2시간 40분, 대전은 1시간 50분 등이 소요됩니다.반대로 각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 5시간 50분, 목포·울산 5시간 30분, 광주 5시간 10분, 대구 4시간 50분, 대전 3시간 20분, 강릉 3시간 등입니다.주요 고속도로 상황을 보면 경부고속도로 부산 방향은 신갈 분기점 부근 2.68㎞, 기흥동탄 IC 부근 4.39㎞ 등 구간이 정체를 빚고 있습니다.서울 방향은 옥산분기점 7.5㎞, 활천∼경주 부근 11㎞ 등에서 차량이 거북이걸음을 하고 있습니다.서해안선 서울 방향 부안 부근 2㎞, 동군산∼동서천 분기점 부근 15㎞, 광천 부근 3㎞ 등에서도 정체가 이어지고 있습니다.서해안고속도로 서울 방향은 서김제IC 13.93㎞, 송악 IC∼포승JC 17㎞ 등에서 답답한 흐름을 보이고 있습니다.서울 시내 주요 도로도 비가 오는 데다 차량이 몰려 정체를 빚고 있습니다.현재 올림픽대로 동부간선 분기점∼영동대교 남단 구간과 한남대교 남단∼반포대교 남단에 정체 상태가 이어지고 있고, 영동대교 남단∼성수대교 남단에서도 차량 행렬이 답답한 흐름을 보입니다.강변북로에서는 동호대교 북단∼반포대교 북단 구간이 정체 상태입니다.북부간선도로도 묵동 IC∼월릉IC, 내부순환로 홍제램프∼연희램프 구간에서도 차량이 서행하고 있습니다.공사는 귀성길 정체가 오후 7∼8시쯤, 귀경길 정체는 다음 날 새벽 2∼3시쯤 해소될 것으로 내다봤습니다.공사는 오늘 전국 교통량을 684만 대가량으로 전망했습니다.수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 46만 대가 이동할 것으로 공사는 예상했습니다.(사진=연합뉴스)