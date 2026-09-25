'만리장성' 넘었다…한국 여자 농구, 12년 만에 결승 진출 [AG 영상]

한국 여자 농구 대표팀이 중국을 꺾고 12년 만의 아시안게임 정상 탈환까지 한 경기만을 남겨뒀습니다.



박수호 감독이 이끄는 대표팀은 25일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전에서 중국을 85-80으로 물리치고 결승에 진출했습니다.



한국 여자 농구가 아시안게임 결승에 진출한 것은 금메달을 따냈던 2014년 인천 대회 이후 12년 만입니다.



그 사이 2018년 자카르타·팔렘방 대회에 남북 단일팀으로 출전해 결승에 올라 은메달을 획득한 바 있습니다.



한국 농구는 남자 대표팀이 20일 먼저 12년 만의 금메달을 일궜고, 여자 대표팀도 결승에 오르면서 동반 우승 가능성을 열었습니다.



한국은 26일 오후 7시 20분 예정된 결승전에서 일본과 대만 준결승의 승자와 격돌합니다.



한국은 국제농구연맹 여자 랭킹 14위로 7위인 중국보다 낮고, 역대 여자 국가대표 대결 전적에서도 이 경기 전까지 26승 45패로 밀렸습니다.



2019년 11월 도쿄 올림픽 예선 이후엔 맞대결 6연패 중이었으나 아시안게임 준결승에서 7년 만의 중국전 승리를 거뒀습니다.



이날 1쿼터를 17-19로 근소하게 밀린 한국은 2쿼터 중국의 220㎝ 센터 장쯔위 수비에 어려움을 겪으며 주도권을 내줬습니다.



외곽포 난조도 이어지며 29-37로 끌려다닌 한국은 2쿼터 1분 24초를 남기고 터진 허예은의 3점 슛으로 34-37로 따라붙었습니다.



36-41로 후반전을 시작하자마자 한국은 허예은의 외곽포를 포함해 5점을 내리 뽑아내며 균형을 맞췄고, 3쿼터 시작 1분 20여 초 만에 이소희의 3점포로 44-43 역전에 성공했습니다.



시소 게임에서 중국은 우리나라로 흐름이 넘어오려고 하면 장쯔위를 투입해 직접 골밑 공격이나 파생되는 기회로 득점을 올리며 위기를 넘기려 했습니다.



3쿼터 이후 61-65로 밀린 한국은 4쿼터 외곽포가 폭발하며 흐름을 바꿨습니다.



막혀있던 주장 강이슬의 득점이 터지기 시작하며 5분 30여 초를 남기고 70-69로 재역전했고, 2분 37초 전엔 이해란의 3점 슛이 림을 갈라 78-74를 만들었습니다.



1분 50초를 남기고는 이소희의 외곽포도 꽂히며 81-76으로 달아난 한국은 중국의 추격을 뿌리치고 결승 진출의 기쁨을 누렸습니다.



이소희가 양 팀 최다 23점에 6리바운드로 맹활약했고, 이해란이 22점 6리바운드, 강이슬이 16점을 기록했습니다.



허예은은 어시스트 9개를 뿌리고 3점 슛 3개로 9점을 올렸습니다.



장쯔위는 22점 7리바운드를 올렸으나 팀을 결승으로 이끌진 못했습니다.