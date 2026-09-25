후티 공세 강화에…사우디 등 '메카 공동방위' 3국 대응 논의

▲ 후티 반군

이란과 연계된 예멘 후티 반군이 사우디아라비아에 대한 공격을 강화하는 가운데 사우디·튀르키예·파키스탄이 공동방위 협정에 따른 공동 대응 논의를 시작했습니다.현지시간 25일 로이터통신이 인용한 사우디 외교부 성명에 따르면, 사우디·튀르키예·파키스탄 외무장관들은 '메카 공동방위협정'의 틀 안에서 회의를 열고 사우디의 이슬람 성지 메카와 다른 민간 시설을 겨냥한 공격을 규탄하는 동시에 사우디의 자위권을 확인했습니다.메카 공동방위협정은 지난달 7일 이 3개국이 체결한 집단방위조약입니다.성명은 "(3개국 외무)장관들은 메카 공동방위협정에 따라 사우디를 지원할 방안을 논의하기 위해 3개국 참모총장 긴급회의를 개최하기 위한 준비도 논의했다"며 "이 협정은 어느 한 당사국에 대한 공격을 모든 당사국에 대한 공격으로 규정한다"고 밝혔습니다.이와 관련해 튀르키예 국방부는 셀추크 바이락타로을루 튀르키예군 합참의장이 이날 사우디로 출국해 '메카 방위동맹 합참의장 회의'에 참석할 예정이라고 밝혔다고 아나돌루 통신이 보도했습니다.다만 이번 회의 계획에 대한 구체적 내용은 아직 공개되지 않았습니다.예멘의 후티 반군은 사우디가 지원하는 예멘 정부군을 공격하고 사우디 영토를 향해 반복적으로 공격을 감행해 왔으며, 이 때문에 세계 최대 에너지 수출국인 사우디의 석유 흐름에 차질이 빚어지고 있습니다.후티 반군은 24일 사우디 내 목표물을 향해 미사일과 드론 수십 발을 발사했다고 밝혔으며, 사우디 당국은 후티 전투원들이 발사한 탄도미사일 6발을 요격했다고 발표했습니다.사우디는 앞서 메카와 제다, 홍해 연안의 사우디 주요 석유 항구인 얀부 등을 포함한 여러 지역에 긴급경보를 발령했습니다.사우디 국영 통신사가 24일 밤 공개한 성명에 따르면, 사우디의 대(大)무프티(수니파의 최고 이슬람 학자) 셰이크 살레 빈 파즈완 알파즈완은 사우디 군인들에게 후티가 권력에서 축출될 때까지 맞서 싸우다가 목숨을 바칠 각오를 하라고 촉구했습니다.사우디의 종교 분야 최고 권위자인 대무프티가 메시지를 발표하는 건 드문 일이라고 로이터통신은 설명했습니다.최근 이란은 동맹 세력인 예멘 후티 반군의 급속한 진격과 거리를 두려는 모습을 보이고 있습니다.유엔총회 참석을 위해 뉴욕에 머물고 있는 마수드 페제시키안 이란 대통령은 현지시간 24일 방영된 미국 폭스뉴스 인터뷰에서 "후티는 자신들의 행동에 대해 스스로 책임을 진다"고 강조했습니다.페제시키안은 "그들(후티 반군)은 자신들이 처하게 된 상황에 입각해 저항하고 있는 것이며, 우리로부터 지시를 받지는 않는다"고 주장했습니다.이어 "우리는 그들과 접촉은 있지만, 체계적 관계는 없다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)