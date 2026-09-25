'2회 연속 금메달'까지 한 경기…펜싱 여자 에페, 단체전 결승행

▲ 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 에페 단체전 준결승에서 싱가포르를 이기고 결승 진출에 성공한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.

한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 결승에 오르며 2회 연속 금메달까지 한 경기만을 남겨뒀습니다.송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 오늘(25일) 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 단체전 준결승에서 싱가포르를 45-35로 제압하고 결승에 진출했습니다.2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서 21년 만에 아시안게임 단체전 정상 탈환에 성공했던 여자 에페 대표팀은 오후 7시 20분 예정된 결승전까지 승리한다면 2연패를 달성합니다.22일 개인전에서 우승을 차지했던 에이스 송세라는 대회 2관왕을 정조준합니다.오늘 첫 경기 16강전에서 몽골을 45-20으로 제압한 한국은 일본과의 8강전에서는 45-40으로 이겨 메달을 확보했습니다.싱가포르와의 준결승전에서도 초반부터 주도권을 잡고 안정적으로 경기를 풀어 나가며 낙승을 거뒀습니다.(사진=연합뉴스)