러, 북한군 포로 한국행 맞물려 '우크라 지원 견제' 메시지

▲ 러시아 국기

안드레이 루덴코 러시아 외무차관이 한국의 우크라이나 군사적 지원 가능성에 경고 메시지를 냈다고 러시아 관영 타스 통신이 보도했습니다.루덴코 차관은 현지시간 25일 보도된 타스 인터뷰에서 "키이우에 대한 한국의 군사 지원은 필연적으로 한국-러시아 관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 원칙적인 입장이 외교 채널을 통해 한국에 거듭 전달됐다"고 밝혔습니다.이어 "우리는 한국이 이런 입장을 계속 유지해주기를 기대한다"고 말했습니다.이는 한국이 우크라이나에 대한 방공망 지원을 거절해왔다는 언론 보도에 대한 논평이라고 타스는 설명했습니다.루덴코 차관은 "한국에는 러시아와의 정치 대화 정상화와 무역·경제 협력 복원을 지지하는 사람이 많다고 확신한다"고 말했습니다.그러면서도 양국 관계 개선 전망에 대해서는 "한국 당국이 서방의 러시아에 대한 제재 정책에 참여를 폐기하지 않는다면 불가능하다"라고 주장했습니다.루덴코 차관의 이번 발언은 최근 우크라이나군에 생포됐던 북한군 포로 2명의 한국행 소식이 전해진 가운데 한국의 우크라이나 지원 방침을 두고 이목이 집중되는 가운데 나왔습니다.조현 외교부 장관은 지난 23일 미국 뉴욕에서 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 회담하면서 우크라이나 국민에게 필요한 지원을 지속하겠다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)