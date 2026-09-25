챗GPT 다음은 클로드…국내 AI 앱 2위 굳혀

▲ 앤트로픽의 클로드

앤트로픽의 생성형 AI 서비스 '클로드'가 국내 모바일 AI 앱 시장에서 월간 사용자 수와 신규 설치 수 모두 챗GPT에 이어 2위 자리를 굳혔습니다.AI 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 안드로이드와 iOS를 합산한 국내 AI·인공지능 앱 월간 사용자 수에서 클로드는 149만 9천96명으로 챗GPT의 1천709만 9천52명에 이어 2위를 기록했습니다.클로드는 지난 6월부터 8월까지 3달 연속 월간 사용자 수에서 2위를 이어가고 있습니다.이어 SK텔레콤의 에이닷이 114만 9천684명, 퍼플렉시티 60만 3천474명, 그록 54만 6천315명 순이었습니다.신규 설치 건수에서도 클로드는 28만 6천823건으로 챗GPT 64만 7천439건에 이어 2위에 올랐습니다.신규 설치 건수 기준으로 클로드는 지난 4월부터 5개월 연속 2위를 유지했습니다.지난달 구글 제미나이의 신규 설치 건수는 20만 4천672건으로 3위였고, 이어 그록이 12만 1천605건으로 4위, AI 캐릭터 채팅 앱 폴리버즈가 6만 7천945건으로 5위를 각각 차지했습니다.이번 조사는 지난달 국내 안드로이드·iOS 이용자를 대상으로 생산성 업종 내 AI·인공지능 앱 사용량을 집계한 결과입니다.(사진=홍콩 SCMP 캡처, 연합뉴스)