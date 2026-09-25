합참의장, 'DMZ 지뢰폭발' 부대 방문…현장조사 준비 점검

▲ 합동참모본부, 합참

진영승 합참의장은 최근 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발사고가 발생한 육군 25사단을 방문해 현장조사 준비상황을 점검했다고 합참이 밝혔습니다.진 의장은 오늘(25일) 이상렬 육군 지상작전사령관과 1군단장 직무대리, 25사단장 등 관련 지휘관 및 '합동 현장조사 TF'와 함께 전반적인 진행상황을 평가하고 작전준비 상태를 점검했습니다.진 의장은 합동 현장조사를 시행하는 데 지휘통제 및 통신, 예행연습, 안전대책 강구 등을 주도면밀하게 추진해 우리 장병들의 안전이 확보된 가운데 철저한 조사가 이뤄지도록 하라고 강조했습니다.합참은 "권대원 합참차장을 장으로 하는 합동 현장조사 TF는 추석 연휴에도 임무를 수행하고 있다"며 "현장에 투입될 현장조사팀은 안전대책 강구 등의 준비가 완료되면 임무를 개시할 예정"이라고 밝혔습니다.다만 일각에선 추석 연휴 기간 사고가 발생한 경기 파주를 비롯해 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 사고 현장 상황이 훼손되는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.실제로 사고 발생 지역 주변에는 하천이 있어 중요한 증거품이 사라지거나, 지뢰가 유실될 가능성도 있습니다.지형 변화로 사고현장 자체를 찾기 어려울 수도 있습니다.북한군의 지뢰 매설 가능성을 제기해온 국민의힘 등 야권은 이런 이유로 신속한 현장 조사를 요구하고 있지만, 군 당국은 사고 현장이 군사분계선(MDL)과 인접한 매우 위험한 지역인 만큼 현장조사 참가 장병들의 안전대책 확보가 우선이라는 입장입니다.한편, 합참은 '우리 군이 유엔사의 조사 요구에 시간을 끌었다'는 주장에 대해 사실과 다르다고 반박했습니다.합참은 "우리 군과 유엔사는 상황 발생 초기부터 안전대책의 사전 확보가 무엇보다 우선시되어야 한다는 점에 공감하면서 합동 현장조사 관련 준비를 해왔다"며 "유엔사 군정위는 지난 22일 25사단을 방문해 폭발 상황과 관련 내용을 확인하고, 우리 군과 합동 현장조사 관련 사안을 협조했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)