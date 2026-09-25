[자막뉴스] 청와대 "우크라 '송환 북한 포로' 발표 전 한국 알려와…명료하진 않았다"

청와대 고위관계자는 북한군 포로 2명의 한국 송환이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 유엔 연설을 통해 전격 공개된 것과 관련해, 젤렌스키 대통령의 유엔 연설 전 우크라이나 측이 포로 관련 언급이 있을 거라고 알려왔고, 정부도 이를 알고 있었다고 밝혔습니다.



다만 이 관계자는 전달된 메시지가 명확하지 않았고 언급이 있을 것 같다는 정도의 이야기가 있었다고 설명했습니다.



이에 우리 측에서는 한국으로의 송환 사실은 공개해선 안 된다는 입장을 우크라이나 측에 설명했다고 전했습니다.



이 관계자는 포로 송환은 본인의 자유의사와 국내법, 국제법, 인도주의 원칙에 따라 처리하되, 신속하고 안전한 송환을 위해 조용히 진행해야 한다고 강조했습니다.



그런데 일각에서 인터뷰와 보도가 이어지면서 상황이 어려워졌고, 송환을 반대하는 움직임도 거세졌다고 지적했습니다.



이어 우크라이나와의 협의에서도 과정을 공개하지 않고 조용히 처리한다는 데 대한 양해가 있었는데, 젤렌스키 대통령이 기존 양해와 다르게 연설에서 언급한 것이 사실이라며 "그래서 이재명 대통령이 아쉽다고 한 것"이라고 설명했습니다.



야권에서 제기된 '북한 눈치 보기' 비판에 대해서는 인도적, 인권적 원칙을 지킨 것일 뿐 다른 고려는 없었다고 선을 그었습니다.



이어 어느 나라든 포로 송환이나 탈북민 입국은 드러내놓고 하지 않는다며, 비공개를 두고 흑막이 있다거나 국민을 속이려 했다는 시각은 사실이 아니라고 반박했습니다.



또 "이 사안을 두고 온갖 억측을 하거나 공격을 하는 데에는 다 정치적 의미가 있는 거라고 생각이 든다"고 덧붙였습니다.



(구성 : 소환욱 / 편집 : 이기은 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)