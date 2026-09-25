[자막뉴스] 청와대 "지뢰폭발 조사, 신속·철저 진행…추호도 흑막·은폐 없어"

청와대는 최근 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 "조사는 객관적이고 신속하고 철저하게 진행되고 있다"고 밝혔습니다.



이재명 대통령의 멕시코 국빈 방문을 수행 중인 청와대 고위 관계자는 현지시간 24일, 멕시코시티 프레스센터에서 순방 중이라 기본적인 사실관계만 보고 받았다고 전제하면서도, 조사에 의혹을 살 근거는 전혀 없다고 강조했습니다.



조사가 늦어지는 이유로는 현장의 위험성을 들었습니다.



과거 지뢰 사고는 늘 수색하던 기존 경로에서 일어나 곧바로 조사 인력을 투입할 수 있었지만, 이번 사고 지점은 새로 경로를 개척하던 위험 지역이어서 신중하게 접근하고 있다고 설명했습니다.



또 유엔사와 함께 조사하고 있다며, 흑막이 있거나 무언가를 감추고 은폐하는 일은 절대 있을 수 없다고 말했습니다.



그러면서 신속히 결과를 내놓겠다고 덧붙였습니다.



강신철 국방부 장관이 지뢰 매설 주체와 관련해 '모든 가능성을 열어두겠다'는 입장을 보이는 데 대해선 "똑같은 의견"이라고 밝혔습니다.



목함 지뢰 등 북한이 매설한 지뢰라고 보는 전문가 판단을 다룬 보도가 이어지는 것에 대해선 굉장히 복잡하고 전문적인 사안이라 현장을 가보지 않으면 오도할 가능성이 있다고 지적했습니다.



이 관계자는 추측성 보도가 정치적으로 증폭되면 결국 엉뚱한 해법으로 이어질 수 있다며, 사실 관계 위주로 판단해야 한다고 당부했습니다.



앞서 지난 21일 오전 10시 50분쯤 육군 25사단 관할인 경기 파주 군사분계선(MDL) 인접 지역에서 지뢰 추정 폭발이 2차례 발생해 수색대대장 등 2명이 중상을 입고, 1명이 경상을 입었습니다.



(구성 : 소환욱 / 편집 : 이기은 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)