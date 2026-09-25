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"술 취해 휘발유 뿌리는 것 같다"…긴급 출동했지만

김용태 기자
작성 2026.09.25 15:50 수정 2026.09.25 16:23 조회수
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오늘(25일) 오후 경기 양주시 덕계동에 있는 한 빌라에서 방화로 추정되는 화재가 발생해 주민 1명이 숨지고 경찰관과 소방대원 등 6명이 다쳤습니다.

경찰과 소방 당국에 따르면 양주시 덕계동 소재 빌라 3층에서 "술에 취한 주민이 휘발유를 뿌리는 것 같다"는 내용의 신고가 접수됐습니다.

경찰관이 출동해 3층에 있는 해당 세대를 확인하려 하는 상황에서 갑자기 폭발음과 함께 불길이 일며 건물 전체로 번졌습니다.

119 대원들이 약 50분 만에 불길을 잡고 내부를 확인한 결과 집 안에서 주민 60대 남성 A씨가 불에 타 숨진 채 발견됐습니다.

갑작스러운 폭발과 화재로 인해 경찰관 4명, 소방관 1명, 주민 1명 등 총 6명이 다쳤으며, 부상 정도는 심각하지 않은 것으로 알려졌습니다.

바로이뉴스에서 확인해보겠습니다.

(구성 김용태 / 영상편집 이기은 / 디자인 이수민 / 화면제공 이수호 / 제작 디지털뉴스부)
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