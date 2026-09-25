남자 3대3 농구, 필리핀 꺾고 결승 진출…첫 금메달 도전

▲ 남자 3대3 농구 대표팀

한국 3대3 남자 농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 진출해 사상 첫 금메달에 도전합니다.배길태 감독이 이끄는 남자 3대3 농구 대표팀은 오늘(25일) 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 대회 준결승전에서 필리핀을 21-9로 꺾어 결승에 진출했습니다.한국은 아시안게임에서 3대3 농구가 처음 열린 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 은메달을 딴 이후 8년 만에 결승 무대를 밟게 됐습니다.한국은 올해 4월 국제농구연맹(FIBA) 3대3 아시아컵에서 준우승을 합작한 이주영, 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)가 호흡을 맞춰 사상 첫 금메달을 노립니다.결승전은 오후 7시 30분 열릴 예정이며, 한국은 카타르-이란전 승자와 금메달을 다툽니다.이주영과 김승우의 연속 2점 슛으로 준결승전을 시작하며 기선을 제압한 한국은 1분 20여초 만에 8-1로 달아났습니다.7분 9초를 남기고는 김승우의 2점 슛으로 13-2로 벌렸고, 여유 있는 리드 속에 29초를 남기고 이주영의 2점 슛으로 21점에 먼저 도달하며 경기를 끝냈습니다.김승우가 8점 3리바운드, 이주영이 6점, 이동근이 4점 5리바운드, 구민교가 3점 5리바운드로 고르게 활약했습니다.한편 처음으로 아시안게임 4강에 진출한 여자 대표팀은 준결승전에서 일본에 8-19로 패하며 동메달 결정전으로 밀렸습니다.김정은(BNK), 최예슬(삼성생명), 허유정(신한은행), 송윤하(KB)로 구성된 대표팀은 태국과 메달을 놓고 맞붙습니다.(사진=대한민국농구협회 제공, 연합뉴스)