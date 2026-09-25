AFC, 내년 1월 아시안컵 심판진 76명 공개…한국 심판 7명 포함

▲ 김유정 심판

한국 심판 7명이 내년 1월 사우디아라비아에서 개막하는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에 참가합니다.AFC는 홈페이지를 통해 2027 아시안컵에 나설 주심 24명, 부심 41명, 비디오 판독 심판(VMO) 11명을 포함한 76명의 명단을 공개했습니다.이번 아시안컵은 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열리고 총 24개 팀이 참가합니다.AFC는 "2023년부터 2026년까지 3년간 진행된 엄격한 검증 과정을 거쳐 최종 심판 명단을 확정했다"며 "국제축구연맹(FIFA) 및 AFC 대회뿐만 아니라 각국 최상위 리그, 지역 및 국제 대회에서의 활약을 바탕으로 평가했다"고 설명했습니다.한국을 대표해서는 7명의 심판이 나섭니다.주심 요원으로 최현재, 김종혁, 김유정이 나서고, 부심 요원으로 천진희, 장종필, 박균용, VMO로 김우성이 나섭니다.특히 2026 AFC 여자 아시안컵 결승전을 진행했던 김유정 심판은 이번에 선발된 76명의 심판 중 유일한 여성입니다.이밖에 AFC와 유럽축구연맹(UEFA)의 협력 차원에서 UEFA 소속 심판 4명(주심 1명·부심 2명·VMO 1명)이 합류했습니다.AFC 소속 심판들은 2028 UEFA 유럽선수권대회(유로 2028)에 역대 처음으로 참여할 예정입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)