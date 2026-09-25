장동혁 "한동훈 '당게' 수사 진행중…복당 문제 언급 자체 부적절"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

국민의힘 장동혁 대표는 무소속 한동훈 의원의 복당 문제에 대해 이른바 '당원 게시판' 사건에 대한 경찰 수사가 진행되고 있는 점을 거론하며 재차 선을 그었습니다.장 대표는 오늘(25일) 새벽 뉴데일리TV 유튜브에 출연해 "수사가 진행되고 있는 당원게시판 문제가 해결될 때까지는 복당 문제 자체를 언급하는 것도 적절치 않다"고 답변했습니다.'당원 게시판' 사건은 국민의힘 홈페이지 당원 게시판에 한동훈 당시 대표와 가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부와 일부 국민의힘 의원들을 비방하는 게시글이 작성됐다는 의혹을 가리키는 것입니다.이 사건은 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 게시자 실명이 일시 노출되는 전산 오류가 발생하면서 불거졌습니다.이후 시민단체가 고발장을 접수하면서 경찰이 수사를 이어가고 있습니다.장 대표는 '당원 게시판' 사건에 대해 "단순한 당원게시판의 문제가 아니다. 보수정당의 운명과 관련돼 있다"면서 "보수정당이 지금까지 갈기갈기 찢어진, 그리고 이전 정부에서 대통령의 국정 동력이 떨어지고 결국은 우리가 이런 비극적인 사태를 맞게 될 수밖에 없었던 모든 국면과 관련이 있는 것"이라고 말했습니다.그러면서 "그런 한동훈 의원의 행태는 의원이 된 지금도 크게 달라지지 않았다고 생각한다"고 덧붙였습니다.장 대표는 당내에서 자신의 리더십을 비판하는 배경에 대해 "(내후년) 총선에, (내년 4월) 보궐선거에 이겨야 하는데 가능하겠냐는 것이다. 결국 대표에 대한 비판은 모두 다 선거로 집중된다고 생각한다"며 "그래서 저는 지금 그런 여러 당내 비판이나 이슈, 문제들에 관해서는 관심 갖지 않고 있다"고 말했습니다.그러면서 "저는 민생 문제에 집중해 결과를 만들어내고 정치적 효능감을 주는, 유능하다고 평가받을 수 있는 정책 정당으로 나아가기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였습니다.