[자막뉴스] 장동혁 "한동훈 '당게' 수사 진행중…복당 문제 언급 자체 부적절"

국민의힘 장동혁 대표는 무소속 한동훈 의원의 복당 문제에 대해, 이른바 '당원 게시판' 사건에 대한 경찰 수사가 진행되고 있는 점을 거론하며 재차 선을 그었습니다.



장 대표는 오늘 새벽 뉴데일리TV 유튜브에 출연해, "수사가 진행되고 있는 당원게시판 문제가 해결될 때까지는 복당 문제 자체를 언급하는 것도 적절치 않다"고 답변했습니다.



'당원 게시판' 사건은 국민의힘 홈페이지 당원 게시판에 한동훈 당시 대표와 가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부와 일부 국민의힘 의원들을 비방하는 글이 올라왔다는 의혹입니다.



이 사건은 지난 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 게시자 실명이 일시 노출되는 전산 오류가 발생하면서 불거졌습니다.



이후 시민단체가 고발장을 접수하면서 경찰이 수사를 이어가고 있습니다.



장 대표는 이 사건이 "단순한 당원게시판의 문제가 아니"라며 "보수정당의 운명과 관련돼 있다"고 강조했습니다.



그러면서 이전 정부에서 대통령의 국정 동력이 떨어지고 보수정당이 분열된 모든 국면과 맞닿아 있다고 말했습니다.



당내에서 나오는 리더십 비판에 대해서는 결국 선거에 대한 우려 때문이라고 진단했습니다.



이어 당내 비판에는 관심을 두지 않고, 민생 문제에 집중해 "유능하다고 평가받을 수 있는 정책 정당으로 나아가기 위해 노력하고 있다"고 밝혔습니다.



(구성 : 소환욱 / 편집 : 이기은 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)