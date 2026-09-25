호주 시드니 총격 살인사건 세번째 용의자로 '20대 한국계' 체포

▲ 호주 시드니 총격 사건으로 체포된 20대 한국계 남성

이달 초 호주 시드니에서 발생한 총격 살인사건의 세 번째 용의자로 20대 한국계로 알려진 남성이 현지 경찰에 붙잡혔습니다.현지시간 25일 호주 공영방송 SBS 등에 따르면 뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰은 이달 초 시드니 서부 메릴랜즈 일대에서 발생한 총격 살인사건의 3번째 용의자인 한국계 남성 A(21) 씨를 살인과 범죄조직 가담 등 혐의로 전날 체포했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 2일 오후 3시 15분쯤 메릴랜즈 한 주택에서 발생한 총격 사건에 가담한 혐의를 받고 있습니다.당시 총상을 입은 40대 남성은 구급대원들의 응급조치를 받았지만, 현장에서 숨졌습니다.현지 경찰은 A 씨가 사건 전후 총격범의 이동을 도왔으며 범행에 사용된 차량을 폐기한 인물을 다른 차량에 태워준 것으로 보고 있습니다.소셜미디어(SNS)에 유포된 전날 체포 영상에는 'KOREA'(한국)라고 적힌 회색 티셔츠를 입은 A 씨가 수갑을 찬 채 경찰서로 이송되는 모습이 담겼습니다.경찰은 앞서 무인기(드론)를 이용해 사건 현장을 감시하고 총격 살인을 저지른 혐의로 18세 남성을 먼저 검거했습니다.이후 지난주에는 살인 방조와 범죄조직 가담 등 혐의로 28세 여성도 추가로 체포했습니다.경찰은 이 여성이 총격범을 위해 주변을 감시하고 도주도 도운 것으로 보고 있습니다.경찰은 또 피의자들이 범행을 계획적으로 준비했지만 오인 범행을 저질렀을 가능성도 열어 놓고 수사를 확대하고 있습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 사건 발생 초기 현지 경찰 관계자는 총격 살인 피해자가 사건이 발생한 주택에서 살지 않았던 인물이라며 조직범죄와도 관련이 없다고 밝혔습니다.그러면서 해당 주택 거주자들이 조직범죄에 연루돼 경찰에도 잘 알려진 인물들이라며 "비극적이게도 가해자들이 엉뚱한 사람을 총으로 쐈을 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.(사진=호주 뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰 제공, 연합뉴스)