시진핑 "미중 새 무역합의 도달"…타이완 문제 '신중 처리' 촉구

▲ 시진핑 중국 국가주석이 워싱턴 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 대통령과 회담하고 있다

시진핑 중국 국가주석은 미국 워싱턴DC에서 열린 미중 정상회담에서 양국이 새로운 무역 합의에 도달했다며 협력을 늘려나가야 한다고 말했습니다.시 주석은 중국이 핵심 사안으로 여기는 '타이완 문제'와 관련해선 미국의 신중한 처리를 촉구하는 동시에 한반도 문제에 대해서도 논의했습니다.오늘(25일) 중국 관영 신화통신·중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 시 주석은 현지시간 24일 워싱턴DC 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양측 경제무역팀이 새로운 공동 합의에 도달했다"며 "이는 양국 산업계와 국민, 나아가 세계 경제에도 희소식"이라고 말했습니다.시 주석은 이 자리에서 "협력은 양방향"이라며 "중미(미중) 경제·무역 관계의 안정을 위해서는 협력 목록을 늘리는 동시에 문제 목록을 줄여야 한다"고 강조했습니다.이어 "양측이 서로 양보하고 상호 이익을 추구하는 방향으로 나아가 중미 경제무역관계의 지속적이고 안정적이며 긍정적인 발전을 도모하기를 희망한다"고 역설했습니다.중국이 그동안 '침해 불가'의 레드라인으로 규정해온 타이완 문제에 대해서는 미국의 신중한 처리를 거듭 요청했습니다.그는 "미국 측이 '타이완 독립'에 반대하는 올바른 입장을 견지하고 타이완 문제를 신중히 처리해 중미 간 전략적 협력과 양국 관계 발전에 튼튼한 기초를 다지기를 바란다"며 "국가 통일과 영토 완전성을 지키려는 중국의 입장은 매우 분명하다"고 강조했습니다.중국은 타이완을 '핵심 이익 중 핵심'으로 보고, 타이완에 대한 미국의 무기 판매 등에 강력히 반발하고 있습니다.시 주석은 또 이란전쟁과 관련, 미국과 이란에 협상을 통한 문제 해결을 촉구했습니다.시 주석은 "중국은 각국의 주권·안보가 모두 존중받아야 한다고 계속 생각해왔으며 국면 완화를 위해 건설적 역할을 해왔다"며 미국·이란이 6월 종전안 등을 담아 체결했던 '이슬라마바드 양해각서(MOU)'로 복귀하는 것을 지지한다고 말했습니다.이어 "양측이 조속히 대화·협상을 통한 문제 해결 궤도로 복귀해, 최종적으로 핵 문제를 포함한 전면적인 합의를 이루고 조속히 평화를 이루기를 바란다"고 강조했습니다.그는 미중 양국이 규제 문제를 두고 입장차를 좁히지 못하고 있는 인공지능(AI) 분야에 대해서도 언급하며 "중국과 미국 모두 AI 대국으로, 양측 사이에는 경쟁이 존재하지만 협력 또한 가능하며, 서로를 경계·방어하기보다는 각자의 강점을 발휘해야 한다"고 역설했습니다.시 주석은 또 "양측은 AI 대화를 지속해 위험과 이점에 대한 의견을 교환하고 오용과 악용을 공동으로 방지해야 한다"며 "AI 기술에 대한 인간의 통제를 유지하고, 인간 중심적이고 선의적인 접근 방식을 고수해 AI가 인류 발전에 기여하도록 해야 한다"고 부연했습니다.그는 양국 정상이 반년도 안 되는 시간에 상호방문을 실현한 건 전례가 없는 일이라며 "트럼프 대통령과 여러 방식으로 소통을 유지하며, 함께 미중 관계라는 큰 배의 항로를 이끌고 키를 잡고 싶다"고 강조했습니다.신화통신은 양국 정상이 한반도 문제와 중동 정세, 우크라이나 위기 등 '중대한 국제·지역 문제'에 관해서도 의견을 교환했다고 전했지만 구체적으로 어떤 대화가 오갔는지는 공개하지 않았습니다.신화통신은 또 회담에서 트럼프 대통령이 시 주석의 미국 국빈 방문을 "위대한 방문"이라고 평가했다면서, 그가 "미국과 중국은 모두 강대국으로, 시 주석과 나는 깊이 있고 긴밀한 소통을 유지하는 좋은 친구"라고 말했다고 소개했습니다.또 트럼프 대통령이 "우리의 지도 아래 미중 관계는 반드시 잘해나갈 수 있을 것"이라며 "양국 경제·무역팀이 새로운 협의를 진행해 새로운 성과를 거뒀으며, 양측은 대화를 지속해 더 나은 합의를 도출해야 한다"고 말했다고 보도했습니다.이어 "AI는 인류의 미래와 관련된 문제이므로, 미중은 이 문제에 대해 대화를 지속하고 협력을 강화해야 한다"고 당부했다고 설명했습니다.트럼프 대통령 주최로 이어진 국빈 만찬에서 시 주석은 타이완 문제나 이란 전쟁 등에 대해서는 언급하지 않은 채 양국 간 협력과 교류를 강조하며 우호적 메시지를 발신했습니다.신화통신에 따르면 그는 만찬 연설을 통해 "중미 관계가 또 하나의 역사적 전환점에 도달했다"며 "대국의 책임을 보여주고, 국민의 기대와 시대의 큰 흐름에 부응하며, 서로 올바르게 관계 맺는 새로운 길을 모색해야 한다"고 역설했습니다.시 주석은 "트럼프 대통령과 오늘 솔직하고 심도있는 교류를 하고, 많은 새 공감대를 형성했다"며 "이는 중미 '건설적 전략 안정' 관계의 내용을 더 풍부하게 하고, 중미 관계에 새로운 전략적 지침을 제공했다"고 설명했습니다.시 주석은 이어 "50여년 전 중국과 미국의 핑퐁 외교는 오랫동안 굳게 닫혀 있던 교류의 문을 두드려 열었다"며 중미 간 인적·문화 교류가 양국 국민의 소통 촉진과 우호 협력을 위한 민의의 기반을 다졌다고 말했습니다.그러면서 "80여년 전 양국 국민이 어깨를 나란히 하고 싸우며 일본 군국주의 침략자들에 맞섰다"며 1940년대 양국이 일본을 상대로 공동전선을 형성했던 시기를 언급한 뒤, "피와 불로 단련된 이 우정은 반드시 대대로 이어질 것"이라고 강조했습니다.아울러 트럼프 대통령의 '미국을 다시 위대하게'와 중국식 현대화 건설이 충분히 서로의 성취를 도울 수 있다며 "손을 맞잡고 함께 앞으로 나아가 중미 우정의 아름다운 꽃을 가꾸고, 새로운 장을 함께 써내려가자"고 제안했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)