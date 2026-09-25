[자막뉴스] '부캉이 보러 가자!' 50배 폭증…추석 쇠고 집에 가려나

부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에 들어온 상어가 추석 연휴에도 계속 머무르면서 연휴 첫날 상어를 구경하러 몰려든 인파가 10만 명을 넘어섰습니다.



부산시설공단은연휴 첫날인 어제 24일 친수공원을 방문한 사람은 오후 6시까지 누적 기준 약 9만 3천 명으로 집계됐다고 밝혔습니다.



부산시는 안전사고 예방을 위해 매일 오후 6시부터 다음날 오전 6시까지 친수공원 수로 주변 출입을 통제하고 있습니다.



오후 6시 이후에도 방문한 사람까지 모두 합하면 10만 명이 넘습니다.



평소 방문객이 2천명 수준이라는 점을 고려하면 50배에 달하는 인파가 몰린 셈이다.



북항에서 발견돼 '부캉이로 불리는 친수공원 상어가 전국적인 명물로 떠오르자 연휴를 맞아 시민들이 몰려든 것입니다.



부산역에 도착한 귀성객들도 친수공원을 찾은 것으로 알려졌는데 부산역과 친수공원은 500ｍ쯤 떨어져 있습니다.



인파가 몰리면서 부산시가 "친수공원 일원에 극심한 정체가 발생하고 있다"며 "방문객은 차량 이용을 자제하고 가급적 대중교통을 이용해달라"는 안내 문자를 발송하기도 했습니다.



연휴 이틀째이자 추석 명절인 이날도 방문객이 몰릴 것으로 예상됩니다.



지난 18일 친수공원 수로에서 발견된 부캉이는 8일째 이곳에 체류 중입니다.



크기 3.5ｍ 대형 상어를 가까이서 구경하려는 방문객이 몰리면서 인근 편의점과 카페 등은 때아닌 '특수'를 누리고 있습니다.



부산시를 비롯한 관계 당국은 이번 연휴 기간 부캉이가 스스로 수로 밖으로 나가길 기다렸다가 연휴 이후에도 남아 있을 경우 구조 대책을 마련하기로 했습니다.



(취재: 김용태, 영상편집: 이기은, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)