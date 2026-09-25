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추석 당일 오전 고속도로 정체 시작…서울→부산 8시간40분

김용태 기자
작성 2026.09.25 09:31 수정 2026.09.25 09:58 조회수
추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다.
▲ 추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다.

추석 당일인 오늘(25일) 오전 귀성·귀경 행렬이 이어지며 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있습니다.

한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 8시간 40분, 목포 6시간 40분, 울산 8시간 20분, 대구 7시간 40분, 광주 6시간 10분, 강릉 4시간 10분, 대전 3시간 50분입니다.

반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 7시간 50분, 목포 7시간, 울산 7시간 30분, 대구 6시간 50분, 광주 6시간 50분, 강릉 3시간 30분, 대전 3시간으로 예상됩니다.

경부고속도로 부산 방향은 동탄분기점∼남사 부근 10㎞와 망향(휴)∼천안호두(휴) 부근 22km 등 구간에서 정체가 빚어지고 있습니다.

서울양양고속도로 양양 방향 강일∼서종 부근 19km 구간도 서행 중이며, 서해안고속도로 목포 방향은 비봉 부근∼화성(휴) 부근 8km, 서평택분기점∼서평택 6km, 서평택∼서해대교 6km 등 구간에서 정체 상탭니다.

광주원주고속도로 원주 방향은 동양평∼서원주 10㎞, 흥천이포∼대신터널 12㎞ 등 구간에서 서행 중입니다.

공사는 전날부터 시작된 귀성길 정체가 오늘 오후 1∼2시께 정점을 찍고 오후 7∼8시께 해소될 것으로 내다봤습니다.

귀경 방향은 오후 3∼5시께 가장 혼잡하고, 다음 날 새벽 2∼3시께 풀릴 것으로 보입니다.

오늘 전국 교통량은 684만대가량으로 전망됐습니다.

수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 공사는 예상했습니다.

(사진=연합뉴스)
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