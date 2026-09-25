작년 추석 휴게소서 한명당 1만8천원 소비…심야 매출 4배 '쑥'

▲ 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 경찰청 헬기에서 바라본 경기도 화성시 매송휴게소 인근 서해안고속도로에서 귀성 차량 등이 줄지어 이동하고 있다.

지난해 추석 연휴 기간 고속도로 휴게소에서 1인당 약 만 8천 원을 쓴 것으로 나타났습니다.KB국민카드가 지난해 추석 연휴였던 10월 3일부터 10월 9일 사이 자사 가맹 고속도로 휴게소 매출액 증감을 분석한 결과 연휴 기간 평균 매출액은 연휴 시작 전 2주간 일평균 대비 175% 늘었습니다.연휴 첫날 매출액이 직전 2주간 일평균 대비 112% 증가했고, 이틀째 150%, 사흘째 200% 늘었고 추석 당일인 6일엔 271%로 가장 많이 증가했습니다.이후 증가율은 점차 낮아져서 마지막 날엔 86%로 떨어졌습니다.시간대별로는 귀경이 몰리는 추석 당일 6일 밤부터 이튿날 새벽까지 증가율이 두드러졌습니다.연휴 이전 같은 시간대보다 추석 당일 오후 9∼10시 매출액은 401%, 오후 10∼11시 396%, 23시∼24시 361% 증가했고, 다음날인 7일 오전 12∼1시(439%), 1∼2시(414%), 2∼3시(213%)로 높은 증가율을 유지했습니다.추석 전날인 5일 자정부터 동이 트기 전까지도 매출 증가세가 뚜렷했습니다.오전 12∼1시 292%, 1∼2시 432%, 2∼3시 359%, 3∼4시 274%, 4∼5시 259%, 5∼6시 222%를 기록했습니다.연휴 기간 KB국민카드 고객이 휴게소에서 쓴 금액은 1인당 약 1만 7천595원이고 평균 1.9건을 결제했습니다.코로나19 이후인 2022년 이래 1인당 이용 금액과 결제 건수 모두 지난해가 가장 많았습니다.연휴 기간 휴게소 이용 금액 증가율이 가장 높았던 연령대는 40대(281%), 30대(194%), 50대(180%), 20대(145%), 60대 이상(86%) 순이었습니다.(사진=연합뉴스)