이 대통령 부부 추석인사…"국민 삶 환한 빛 비추도록 힘껏 뛸 것"

▲ 청와대는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 추석 명절 인사하는 모습을 25일 SNS를 통해 공개했다.
이재명 대통령이 추석을 맞이해 배우자 김혜경 여사와 함께 명절 인사를 전했습니다.
이 대통령과 김혜경 여사는 오늘(25일) 유튜브 채널에 공개된 영상에서 함께 한복을 입고 등장했습니다.
이 대통령은 "유례없는 폭염으로 유난히 힘겨웠던 여름이 지나고 어느덧 오곡백과가 무르익는 한가위를 맞았다"며 "위대한 대한국민 여러분과 함께할 수 있어 대통령으로서 참으로 감사하고 영광스럽다"고 말했습니다.
그러면서, "세상 어디에 있든 같은 보름달을 만날 수 있는 한가위"라며 "어떠한 자격이나 조건 없이, 의견이나 생각의 차이도 가리지 않고 국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다"고 약속했습니다.
이 대통령은 또, 농어민과 군인, 경찰, 소방관과 의료진, 재외동포 등을 차례로 언급하고 "살아가는 곳도, 하는 일도, 걸어온 길도 다르지만 나라를 아끼는 마음만큼은 하나일 것"이라며 재차 감사를 표했습니다.
김 여사도 "그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원한다"고 덧붙였습니다.
(사진=이재명 대통령 SNS, 연합뉴스)
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