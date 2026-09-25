이 대통령 "멕시코와 원유·핵심자원 공급망 논의 대화 채널 출범"

▲ 이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁에서 열린 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다.
멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 한국과 멕시코가 공급망 분야 관련, 원유와 핵심 자원을 논의할 양국 부처 간 대화 채널을 출범하기로 했다고 밝혔습니다.
이 대통령은 현지시간 24일 오전, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 2시간 가량 단독회담과 오찬 확대회담을 한 뒤 공동 언론발표에 나서 "지난 5월 통화 이후 셰인바움 대통령은 우리 기업에 추가 원유 물량이 공급되도록 큰 도움을 줬다. 다시 감사드리며 양국은 안정적인 원유 수입을 위한 협력을 계속해 나가기로 했다"고 말했습니다.
이 대통령은 "양국의 교역과 투자가 확대되도록 협력 기회를 모색하기로 했다"며 "무엇보다 저는 양국 간 교역, 투자를 확대하고 안정적인 비즈니스 환경을 조성하기 위해 '무역협정 체결'이 긴요하다는 점을 말씀드렸다"고 설명했습니다.
또, "양국은 7년간 진행된 투자보장협정 개정 협상을 성공적으로 타결했으며 국회 비준동의 등 필요한 절차를 거쳐 개정 협정이 조속히 발효될 수 있도록 노력하기로 했다"고 소개했습니다.
첨 단산업 분야와 관련해서는 "우리 정부와 기업이 민관사절단을 구성해 올해 11월 멕시코를 방문해 디지털 협력 가속화를 위한 방안을 논의하기로 했다"며 "11월 멕시코에서 개최되는 '한-멕시코 우주의 날' 행사를 통해 항공우주산업 경쟁력을 높일 구체적인 사업을 발굴해 나갈 것"이라고 전했습니다.
특히 방산 협력에 대해서는 "멕시코가 추진 중인 군 현대화 과정에서 한국이 기여할 방안도 모색해 나가기로 했다"며 "한국의 우수한 방산 기술이 멕시코 현지생산으로 이어져 양국이 제삼국 시장에 공동으로 진출할 수 있도록 각별한 관심과 지원을 기대한다"고 했습니다.
이 대통령은 "문화에 대한 관심도 뜨거워지고 있다"며 "멕시코 국민께서 K-컬처를 더욱 자주, 쉽게 체험하실 수 있도록 멕시코 내 관련 시설 구축을 계속 논의하기로 했다"며 "올해 안에 실무그룹을 설립해 양국 간 콘텐츠 공동 제작을 위한 환경을 조성할 것"이라고 전했습니다.
이 대통령은 이외에도 한·멕시코 양국이 치안과 농업, 반부패 등 분야에서도 구체적인 협력 체계와 이행계획을 마련했다고도 밝혔습니다.
한반도 문제에 대해 이 대통령은 "셰인바움 대통령이 우리의 한반도 평화 공존 정책에 대해서도 확실한 지지와 협력의 의지를 보여줬다"며 "양국은 한반도를 비롯한 국제사회의 평화와 안정을 위해 계속하여 긴밀히 협력할 것"이라고 밝혔습니다.
이 대통령은 공동 언론 발표 말미에 '라 우니온 아세 라 푸에르사(La union hace la fuerza·함께 하면 무엇이든 해낼 수 있다)'라는 스페인 격언을 인용하면서 "오늘 논의를 바탕으로 양국 관계가 새 장을 열길 기대한다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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