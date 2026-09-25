추석 당일 684만 대 이동한다…오후 4시 귀경길 정체 '절정'

▲ 추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선

한국도로공사는 추석 당일인 오늘(25일) 하루 지난해 추석 평균보다 26.4% 늘어난 684만 대의 차량이 이동할 걸로 예측했습니다.특히 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로는 46만 대가 움직일 것으로 내다봤습니다.경부고속도로 부산 방향은 오후 4시, 서해안고속도로 목포 방향은 낮 12시에 정체가 절정에 이를 걸로 예상됩니다.오늘 서울에서 출발하면 부산까진 9시간 10분, 목포까지 7시간, 광주는 6시간 40분, 강릉 5시간, 대전까진 4시간이 걸릴 전망입니다.반대로 부산에서 서울까지는 9시간, 광주에선 7시간 20분, 대전에선 4시간 30분이 걸릴 것으로 예상되는 등 귀경 정체는 이번 연휴 기간 중 가장 심할 걸로 보입니다.귀성길 정체는 밤 7시에서 8시 사이 풀리겠지만 귀경길 정체는 내일 새벽 2시에서 3시쯤에야 해소될 것으로 전망됩니다.한편, 연휴가 시작된 어제부터 27일 일요일 자정까지 모든 차량은 고속도로 통행료가 면제됩니다.실시간 교통상황은 고속도로 교통정보 앱과 로드플러스 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)