[날씨] 전국에 가끔 비…한가위 보름달 보기 어려울 듯

추석인 오늘(25일) 전국에 가끔 비가 내리겠습니다.



현재 전국 하늘 흐린 가운데 강원 영동 지역에는 약하게 비가 내리는 곳이 있습니다.



오후가 되면 전국에 비가 내릴 텐데요.



예상 강수량 보시면 중부와 전북, 영남 지역에 5에서 20mm 내외로 양이 많지는 않겠고요.



경남 서부 남해안에 최고 40, 전남에 최고 60, 제주는 내일 최고 80mm로 양이 제법 되겠습니다.



이렇듯 비가 내리면서 날이 흐려 올해는 안타깝게도 대부분 지역에서 보름달을 보기는 어렵겠습니다.



강수는 내일 오전에 중부지방부터 차츰 그치겠습니다.



남부 지방은 낮까지, 제주는 저녁까지 비가 이어지겠고요.



연휴 마지막 날에는 날이 대체로 무난하겠고 제주에만 가끔 비가 더 이어지겠습니다.



자세한 현재 기온 보시면 서울이 19.5도, 대구 20.8도, 광주 21.6도로 시작하고요.



오늘 한낮에 춘천, 대전 25도, 서울, 대구 26도, 광주 27도로 날이 흐려 어제보다 기온이 다소 낮겠습니다.



다음 주 후반에는 날이 부쩍 선선해지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)