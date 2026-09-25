"중국 기업인들 시진핑과 따로 워싱턴행"…국빈 만찬 참석 가능성

▲ 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 백악관 도착 환영식에서 연설하고 있다

시진핑 중국 국가주석의 미국 국빈 방문에 맞춰 일부 중국 기업 최고경영자들이 워싱턴에 도착했으나 시 주석의 공식 수행단에는 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 미국 비자를 보유한 소수의 중국 기업 CEO들이 시 주석의 공식 수행단과 별도로 워싱턴에 도착했다고 보도했습니다.한 소식통은 중국 측의 경호·보안 절차가 미국과 매우 다르다면서 이들 기업인이 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문 당시 미국 CEO들이 대통령과 함께 이동했던 것과 달리 시 주석의 전용기나 공식 수행단에 포함되지 않았다고 설명했습니다.참석 가능성이 큰 기업으로는 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바와 전기차·가전 제조업체 샤오미, 전기차 배터리 업체 닝더스다이, 중국 최대 전기차 업체 BYD 등이 거론됩니다.SCMP는 각 기업의 어떤 경영진이 실제 워싱턴에 도착했는지는 확인되지 않았다고 전했습니다.중국 기업인들의 국빈 만찬 참석 여부는 미중 간 막판 경제·통상 협의와도 연계된 것으로 알려졌습니다.소식통들은 중국 기업인들의 행사 참석 문제가 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리 간 협의 과정에서도 논의됐다고 설명했습니다.베선트 장관과 허 부총리가 미중 정상회담 하루 전인 현지시간 23일 워싱턴 세계은행에서 만나 양국 간 무역 휴전 성격의 '부산 합의'를 내년 1월 10일까지 두 달 연장하기로 합의하면서, 중국 기업인들이 국빈 만찬이나 별도 행사에 참석할 가능성도 열렸다고 소식통들은 짚었습니다.또 다른 소식통은 별도 기업인단이 구성될 경우 미국 투자 기회에 관심이 큰 중국 전기차 업체들을 중심으로 이뤄질 가능성이 있다고 전했습니다.반면 일부 중국 인공지능 기업의 최고경영진은 보안 문제를 우려해 이번 방미에 참여하지 않기로 한 것으로 알려졌습니다.당초 중국 측은 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문 당시 미국 주요 기업인들이 대거 동행한 데 상응해 중국 기업인 대표단을 시 주석의 방미에 포함하는 방안을 추진했던 것으로 전해졌습니다.당시 트럼프 대통령은 약 18명의 주요 기업 CEO와 함께 중국을 방문했으며 일론 머스크 테슬라 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등이 포함됐습니다.그러나 중국 기업의 대미 투자 문제를 둘러싼 양국 간 이견과 행사 준비 과정에서의 소통 부족 등으로 중국 기업인들이 시 주석의 공식 방미 수행단에 포함되는 방안은 무산됐다고 SCMP는 전했습니다.특히 중국 측은 미국 기업인들이 트럼프 대통령과 함께 중국을 찾았던 만큼 이번에도 비슷한 수준의 상호주의가 적용돼야 한다고 본 반면, 미국 측은 이 같은 상호주의를 양국 고위 당국자에게만 적용되는 것으로 해석한 것으로 알려졌습니다.SCMP는 백악관 국빈 만찬장에 최대 100명가량이 참석할 수 있으며 중국 측에는 약 30석이 배정됐다고 설명했습니다.미국 기업인 가운데서는 머스크 CEO와 황 CEO, 쿡 CEO를 비롯해 샘 올트먼 오픈AI CEO 등이 만찬 참석 명단에 포함된 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)