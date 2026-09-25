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멜라니아·펑리위안, 미술관서 중국 도자기 등 관람

정성진 기자
작성 2026.09.25 04:52 조회수
멜라니아·펑리위안, 미술관서 중국 도자기 등 관람
▲ 박물관 찾은 펑리위안·멜라니아 여사

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담 하는 동안 두 정상의 배우자인 멜라니아 여사와 펑리위안 여사도 별도의 친교 일정을 함께했습니다.

두 영부인은 현지시간 24일 오전 백악관에서 열린 환영 행사에 참석한 뒤 워싱턴DC의 스미소니언 국립아시아예술박물관을 찾아 중국 청백자 도자기 등이 전시된 '피콕 룸'(Peacock Room·공작의 방)을 함께 둘러봤습니다.

공작을 모티브로 금색, 청색, 녹색으로 장식된 피콕 룸의 벽면에는 '예술과 돈'의 충돌을 상징하는 두 마리의 공작이 서로 싸우는 모습을 담은 미국 화가 제임스 맥닐 휘슬러의 그림이 그려져 있습니다.

두 영부인은 부채를 든 기모노 차림의 여성을 그린 휘슬러의 작품 '도자기의 나라에서 온 공주' 등을 감상했습니다.

체이스 로빈슨 아시아박물관장과 대니얼 베넷 소장품·전시 담당 부관장이 작품 설명에 나섰습니다.

멜라니아 여사는 전시물들의 설명을 듣고 "아름답고 놀랍다"고 감탄했다고 백악관 풀 기자단이 전했습니다.

두 영부인은 이어 미술관 입구 계단에서 기다리던 지역 학생들과 만났습니다.

워싱턴DC 일대 중국어 교육기관인 호프 중국학교의 8∼15세 재학생 약 36명은 파란색과 흰색 옷을 입고 두 나라 국기를 흔들며 노래 두 곡을 불렀습니다.

그중 한 곡은 중국어와 영어로 불렀습니다.

멜라니아 여사는 미소를 지으며 곡이 끝날 때마다 박수를 치며 "브라보"라고 외쳤고, 펑 여사도 아이들과 함께 노래를 부르고 활짝 웃는 모습을 보였습니다.

공연 뒤 두 사람은 학생들과 잠시 이야기를 나누고 함께 기념사진을 찍었습니다.

이날 멜라니아 여사는 검은색 트위드 재킷과 스커트를 착용했으며, 펑 여사는 중국 전통의상 치파오를 연상시키는 디자인의 짙은 남색 원피스를 입었습니다.

두 사람은 25일에는 백악관 레드룸에서 두 정상과 함께 차를 마시고 이후 미국의 독립선언문 등이 보관된 국립문서관리청을 방문할 예정입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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