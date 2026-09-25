이 대통령 "북 포로 송환 비공개, 타당하고 정당한 조치"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁에 참전한 북한군 포로 2명이 한국으로 송환된 사실을 공개하지 않았던 것을 보수야권에서 비판하는 것에 대해 "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"고 반박했습니다.멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 24일, 자신의 SNS를 통해 "북한포로 국내송환 문제는 외교, 안보, 한반도 정세에 크게 영향을 미치는 매우 예민한 의제"라고 강조했습니다.현지시간 23일, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 유엔총회 연설에서 "최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다"고 공개했습니다.그러자 보수 야권에선 정부가 그간 비공개로 지켜온 것을 두고 "왜 우리 정부가 밝히지 않았나"라며 비난을 쏟아냈습니다.이 대통령은 이를 두고 "남북관계가 어떻게 되든 누군가 죽어나가든 국익이 손상되든 개의치 않고, 성과를 생색내느라 포로 송환사실을 징치고 춤추며 온 세상에 광고했을 그들 입장에서는 우리 정부의 비공개 노력이 이해가 안될 뿐 아니라 심지어 '뭐가 문제될 게 있나' 싶을 것"이라고 쏘아붙였습니다.이어 "누군가의 생명, 국가안보 등 국익을 생각하면 이처럼 잔인하고 무책임할 수는 없는 노릇"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "국정지지율 만회에 명백히 도움될 북한포로 국내송환 사실을 공개하자는 내부주장이 왜 없었겠는가"라고 반문한 뒤,, "공개로 생길 여러 문제를 생각할 때 비공개하는 것이 모든 면에서 타당했고 그렇게 합의했다"고 강조했습니다.그러면서, "소소한 자신의 이익을 위해 누군가의 생명과 국익 안보를 해치는 사람을 살인자나 매국노라 부른다"며, "타당하고 정당한 비공개 조치를 비난하는 것은 옳지 않다"고 비판했습니다.이 대통령은 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다"고도 적었습니다.