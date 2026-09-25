새벽부터 교통량 증가…양방향 '정체 극심' 예상

<앵커>



추석 당일인 오늘(25일)도 전국 고속도로는 내려가는 길과 서울로 올라오는 길 모두 심하게 막힐 것으로 예상이 됩니다.



오늘 고속도로 상황은 권민규 기자가 설명해 드립니다.



<기자>



추석 당일이자 연휴 둘째 날인 오늘 고속도로는 이른 새벽부터 차량이 빠르게 늘고 있습니다.



한국도로공사는 오늘 하루 지난해 추석 평균보다 26.4% 늘어난 684만 대의 차량이 이동할 것으로 예측했습니다.



특히 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로는 46만 대가 움직일 것으로 내다봤습니다.



경부고속도로 부산 방향은 서울요금소에서 수원신갈나들목, 천안분기점에서 남청주나들목 구간을 중심으로 정체가 예상되는데 오후 4시에 가장 극심할 전망입니다.



서해안고속도로 목포 방향은 서서울요금소부터 서평택나들목까지 교통 혼잡이 이어지겠고 낮 12시에 정체가 절정에 이를 것으로 예상됩니다.



오늘 서울에서 출발하면 부산까지는 9시간 10분, 목포까지 7시간, 광주는 6시간 40분, 강릉 5시간, 대전까지는 4시간이 걸릴 전망입니다.



귀경 정체는 이번 연휴 기간 중 가장 심할 것으로 예고됐습니다.



부산에서 서울까지는 9시간, 광주에서는 7시간 20분, 대전에서는 4시간 30분이 걸릴 것으로 보입니다.



귀성길 정체는 저녁 7시에서 8시 사이 풀리겠지만 귀경길 정체는 내일 새벽 2시에서 3시쯤에야 해소될 것으로 전망됩니다.



한편 연휴가 시작된 어제부터 27일 일요일 자정까지 모든 차량은 고속도로 통행료가 면제됩니다.



실시간 교통상황은 고속도로 교통정보 앱과 로드플러스 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.



(영상편집 : 이상민)