20kg 감량 투혼…'졸속 운영' 딛고 '값진 메달'

<앵커>



나고야 아시안게임에서 졸속 운영 때문에 특히 조정 선수들의 고생이 심했다는 소식, 전해 드렸는데요. 입국부터 축소된 경기 일정까지 고난의 연속이었지만 대회 출전을 위해 무려 20kg를 감량한 박현수 선수가 값진 동메달을 따냈습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



입국 때 버스가 오지 않아 택시비 45만 원을 쓰고, 크루즈 선수촌 방 배정이 지연돼 9시간을 기다리고, 1시간에 한 번씩 다니는 '콩나물 시루' 셔틀버스를 견디고, 설상가상으로 이달 초 대홍수에 파손된 경기장의 피해 복구가 늦어져 훈련은 단 이틀 동안 선수당 1시간씩밖에 못한 조정 대표팀은 이번 대회 '졸속 운영'의 최대 피해자들입니다.



[강민성/조정 국가대표 : '시합을 잘할 수 있을까'하는 그런 불안함 때문에 조금 힘들었던 것 같아요. 훈련도 제대로 안 되고….]



당초 5일이던 경기 일정이 축소돼 어제(24일) 하루에 모든 종목의 결선이 치러지며 몇몇 선수들은 당초 희망했던 종목을 포기해야 했지만 그래도 최선을 다해 물살을 누볐습니다.



에이스 박현수는 메달도 따냈습니다.



경량급 싱글스컬 결선에서 치열한 접전 끝에 3위를 차지했습니다.



2018년 자카르타 대회에서 경량급 정상에 올랐다가 지난 항저우 대회에서 경량급이 폐지돼 체중을 불려 중량급에 출전했던 박현수는 이번 대회에 경량급이 부활하자 다시 혹독한 감량을 거치는 투혼을 발휘해 값진 메달을 목에 걸었습니다.



[박현수/조정 국가대표 : 메달을 따기 위해서 체중을 거의 한 20kg 정도 감량을 했는데, 아쉽긴 하지만 그래도 열심히 최선을 다했기 때문에 후회는 없는 것 같아요.]



졸속 운영의 어려움 속에서도 조정 대표팀은 후회 없이 물살을 가르고 이번 대회를 마무리했습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 이소영)