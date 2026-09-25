춤 추는데 대형 화면 '와르르'…무용수들 날벼락

흥겨운 춤과 음악으로 가득한 무대, 하지만 무엇보다 중요한 것은 역시 안전일 텐데요.



관객들의 시선이 무대에 집중된 바로 그 순간 예상치 못한 일이 벌어졌습니다.



아르헨티나 코르도바주의 한 공연장에서 댄스 경연대회가 열렸습니다.



여성 무용수들이 음악에 맞춰 한창 갈고닦은 춤 실력을 선보이는데요.



그런데 갑자기 뒤편에 설치된 대형 LED 화면이 앞으로 와르르 쓰러집니다.



예상치 못한 사고에 객석에서는 비명이 터져 나왔고, 주변에 있던 사람들이 무대로 황급히 뛰어들어가 구조에 나섰는데요.



이 사고로 무용수 4명이 머리 등을 다쳤는데 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



주최 측은 대회를 즉시 중단하고 정확한 사고 원인 파악에 나섰고 해당 장비는 대회 측이 아닌 공연장 측 시설물이었다고 해명했습니다.



(화면출처 : X @Diario_Cambio, @Sepa_mass)