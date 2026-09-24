힐리어드 39호 홈런 앞세운 kt, 80승 고지…가을 야구까지 '9승' 남았다

▲ 샘 힐리어드

프로야구 kt wiz가 80승 고지에 선착했습니다.kt는 추석 연휴 첫날인 24일 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 NC 다이노스와 홈경기에서 데이비스 대니엘의 호투 속에 샘 힐리어드가 솔로홈런을 쏘아 올려 3-2로 승리했습니다.이로써 가장 먼저 80승(48패 4무 승률 0.625)에 도달한 kt는 한국시리즈(KS) 직행이 유력해졌습니다.역대 프로야구에서 80승 선점 팀은 정규시즌 우승 확률 95.2%(21차례 중 20차례)를 기록했습니다.2019년 SK 와이번스(SSG 랜더스 전신)를 제외하고 모두 정규시즌 1위를 차지해 한국시리즈에 직행했습니다.한국시리즈 우승 확률은 21차례 중 16차례로 76.2%입니다.또한 2위 삼성 라이온즈와 승차를 3게임으로 유지한 kt는 정규시즌 우승을 위한 매직넘버를 '9'로 줄였습니다.남은 12경기에서 9승을 추가하면 2021년 이후 5년 만에 자력으로 한국시리즈에 오르게 됩니다.kt는 2회말 샘 힐리어드가 우측 펜스를 훌쩍 넘어가는 솔로홈런을 날려 선취점을 뽑았습니다.시즌 39호 홈런을 기록한 힐리어드는 오스틴 딘(LG 트윈스)과 부문 공동 2위가 되며 아시안게임에 출전한 1위 김도영(40홈런·KIA 타이거즈)을 1개 차이로 추격했습니다.또한 힐리어드는 시즌 타점 122개를 수확해 오스틴과 부문 공동 1위로 나섰습니다.힐리어드는 9월에만 홈런 9방을 몰아치면서 타점 23개를 쓸어 담으며 뜨거운 타격감을 보입니다.kt는 4회말 사사구 3개로 1사 만루에서 폭투에 이어 김상수의 희생플라이로 2점을 뽑아 3-0으로 앞섰습니다.6위 NC는 9회초 마지막 공격에서 블레인 크림이 2타점 적시타를 날려 1점 차로 따라붙었으나 끝내 뒤집지는 못했습니다.kt 선발 투수 대니엘은 7회까지 삼진 10개를 뽑으며 3안타 1실점으로 마운드를 지배했습니다.인천에서는 삼성이 SSG 랜더스를 5-4로 따돌리고 2위를 지켰습니다.삼성은 3회초 구자욱이 우중간 2루타로 선취점을 뽑았습니다.6회초에는 전병우가 좌월 솔로홈런을 날려 2-0으로 앞섰습니다.7회초에는 1사 만루에서 구자욱이 2타점 2루타, 르윈 디아즈는 희생플라이를 날려 5-0으로 달아났습니다.SSG는 7회말 전의산의 적시타로 2점을 만회했습니다.8회말에는 기예르모 에레디아의 우전안타로 1점을 뽑아 3-5로 추격했습니다.SSG는 9회말에도 실책 속에 1점을 더했지만, 역전에는 이르지 못했습니다.삼성 선발 아리엘 후라도는 7이닝을 4안타 1볼넷 4삼진 2실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.타격 1위인 구자욱은 2루타 두 방을 포함해 4타수 3안타 3타점을 수확했습니다.잠실에서는 롯데 자이언츠가 갈 길 바쁜 LG 트윈스에 6-4로 역전승을 거두고 6연승을 달렸습니다.LG는 3회말 2사 1, 2루에서 송찬의의 적시타와 롯데 포수 손성빈의 실책을 틈타 2점을 먼저 뽑았습니다.계속된 공격에서 문정빈이 우중간 3루타, 오지환이 중월 2루타를 날려 4-0을 만들었습니다.끌려가던 롯데는 5회초 공격에서 타선이 폭발했습니다.무사 1, 2루에서 나승엽과 빅터 레이예스가 연속 안타를 때려 2점을 만회했습니다.2사 후에는 전민재의 적시타에 이어 손성빈이 우중간을 가르는 2타점 2루타를 터뜨려 5-4로 역전했습니다.기세가 오른 롯데는 8회초 나승엽의 적시타로 1점을 보태 2점 차로 앞섰습니다.선발 앤더스 톨허스트가 4⅔이닝 동안 5실점 한 LG는 고우석과 손주영 등 불펜을 총동원했으나 7연승을 달리다 일격을 당했습니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)