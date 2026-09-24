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라이벌 북한 안창옥 의식했냐는 질문에…"저는 차라리…" 웃으며 답한 여서정

최희진 기자
작성 2026.09.24 21:13 조회수
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한국 여자 기계체조의 간판스타 여서정이 2026 아이치·나고야 아시안게임 도마 결선에서 금메달을 획득했습니다.

여서정은 1,2차 시기 평균 14.483점을 받아 라이벌인 북한의 안창옥을 제치고 우승을 차지했습니다.

여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이자 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.

경기 후 여서정 선수의 인터뷰 준비했습니다.

(취재 : 전영민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 최대웅, 제작 : 스포츠취재부)
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