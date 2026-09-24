라이벌 북한 안창옥 의식했냐는 질문에…"저는 차라리…" 웃으며 답한 여서정
한국 여자 기계체조의 간판스타 여서정이 2026 아이치·나고야 아시안게임 도마 결선에서 금메달을 획득했습니다.
여서정은 1,2차 시기 평균 14.483점을 받아 라이벌인 북한의 안창옥을 제치고 우승을 차지했습니다.
여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이자 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.
경기 후 여서정 선수의 인터뷰 준비했습니다.
(취재 : 전영민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 최대웅, 제작 : 스포츠취재부)
여서정은 1,2차 시기 평균 14.483점을 받아 라이벌인 북한의 안창옥을 제치고 우승을 차지했습니다.
여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이자 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.
경기 후 여서정 선수의 인터뷰 준비했습니다.
(취재 : 전영민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 최대웅, 제작 : 스포츠취재부)
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