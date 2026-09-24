미국인 10명 중 9명 "AI, 기대보다 우려"

▲ AI (자료화면)

미국인 10명 중 9명꼴로 인공지능 기술 발전을 기대보다는 우려의 시선으로 바라본다는 여론조사 결과가 나왔습니다.미 CNN 방송은 여론조사업체 SSRS와 함께 지난 16∼17일 미국 성인 1천206명을 조사한 결과 이같이 나타났다고 현지시간 23일 보도했습니다.AI가 언젠가 인간의 지능을 넘어설 가능성에 대해 응답자의 88%가 우려한다고 답했고, 기대한다는 응답은 12%에 그쳤습니다.AI 기술을 지원하기 위한 데이터센터 건설 증가를 두고도 우려한다는 응답은 87%, 기대한다는 응답은 13%로 조사됐습니다.빠른 속도로 이뤄지는 AI 기술 발전이 삶의 방식을 근본적으로 바꿀 가능성에 대해서도 우려한다는 응답은 82%에 달했습니다.아울러 개인적인 측면에서 미국인들은 AI 기술이 자신의 재정에 긍정적인 영향(18%)보다는 부정적인 영향(48%)을 줄 것이라고 봤습니다.AI 규제를 요구하는 목소리도 컸습니다.응답자의 71%는 연방정부가 AI 발전 규제에 충분한 조치를 하지 않고 있다고 답했습니다.응답자 지지 정당별로도 민주당(85%), 공화당(63%), 무당파(67%)로 초당적 민심이 드러났습니다.이러한 결과는 '진보 대부' 버니 샌더스 상원의원, '트럼프 책사' 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가 등이 AI 규제 필요성에 대해 이례적으로 한목소리를 내는 현상과 일맥상통한다고 CNN은 설명했습니다.다만 AI 기술 발전 속도와 데이터센터 건설 가속 등 현재 AI가 직면한 문제에 대한 부정적 응답은 공화당보다 민주당 지지자 사이에서 20%포인트 이상 우세했습니다.한편, 응답자 중 등록 유권자의 64%는 오는 11월 중간선거를 앞두고 AI와 데이터센터가 매우 중요한 요소가 될 것이라고 답했습니다.