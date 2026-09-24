이란 최고지도자 고문 "미국 재공격 땐 인도양으로 전선 확대 가능성"

▲ 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이

이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 고문인 야히야 라힘 사파비가 24일(현지시간) 미국이 다시 이란을 공격할 경우 전선이 인도양으로까지 확대할 가능성이 있다고 경고했습니다.AFP 통신에 따르면 사파비 고문은 이날 이란 파르스 뉴스가 공개한 영상에서 "분쟁이 페르시아만과 호르무즈 해협에서 홍해로 확산한 만큼, 추가적인 전쟁에 대응해 전선이 인도양이나 어쩌면 그 너머까지 이르는 것도 가능하다"고 말했습니다.그동안 이란 당국자들이 미국의 공습이 재개될 경우 분쟁의 지리적 범위를 확대하겠다고 위협한 바 있지만, 이란 최고지도자의 고문이 인도양을 명시적으로 언급한 것은 이번이 처음이라고 AFP는 전했습니다.인도양에는 이란에서 약 4천㎞ 떨어진 곳에 미국과 영국이 공동으로 사용하는 디에고 가르시아 군사기지가 있습니다.최근 미국과 이란은 뉴욕에서 열리고 있는 유엔총회를 계기로 접촉을 재개했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 22일 맏사위 재러드 쿠슈너와 특사 스티브 윗코프가 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만나 현안을 논의했다고 23일 밝혔습니다.이란은 또 카타르 측 중재자들을 통해 해상 봉쇄 및 경제 테러를 포함한 미국의 적대적 행위 중단, 모든 전선에서의 전쟁 종식, 동결 및 제한된 이란 자산 반환, 이란과 오만 정부 간 합의에 따른 안전한 호르무즈 항로 보장 등을 외교 복원의 조건으로 미국에 전달했다고 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 전날 밝혔습니다.(사진=이란 최고지도자실 제공, 연합뉴스)