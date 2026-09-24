[날씨] 추석 전국 비…보름달 관측 어려워

추석 연휴 잘 보내고 계신가요.



연휴 첫날인 오늘(24일) 보시는 것처럼 하늘에 구름이 가득했는데요.



추석인 내일은 중국 산둥반도 부근에 보이는 이 회색의 두터운 비구름대가 점차 다가오면서 늦은 오후에 중부지방부터 비가 내리겠고, 밤사이에는 전국으로 확대되겠습니다.



한편, 강원 영동 중북부 지역은 동풍의 영향으로 오늘 늦은 밤부터 내일 오전 사이에도 비가 내리겠습니다.



올 추석은 날이 흐려서 한가위 보름달은 대부분 지역에서 보기는 좀 어렵겠습니다.



내일과 모레 예상되는 비의 양을 보시면 대부분 5~20mm로 많지는 않겠는데요.



다만 제주에는 모레 최고 80mm, 전남 해안에 최고 60mm로 가을비치고는 제법 많은 양이 내리겠습니다.



귀경길 교통안전에 각별히 주의하셔야겠습니다.



이 비는 중부지방은 토요일 새벽에 그치겠지만, 남부지방은 토요일 낮까지 제주는 저녁까지 이어지겠습니다.



연휴 마지막 날에는 제주에만 비 소식이 나와 있고요.



그 밖의 전국 하늘은 대체로 맑겠습니다.



내일 아침 기온 보겠습니다.



서울이 20도로 크게 떨어지지는 않겠습니다.



낮에도 날이 흐려서 서울과 부산이 27도, 광주가 28도로 오늘보다는 조금 낮겠습니다.



다음 주 들어서는 기온이 점차 내려가겠고요.



주 중반 이후로는 날이 부쩍 쌀쌀해질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)