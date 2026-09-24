러시아 "우크라이나 북한군 포로 한국행 관련 정보 없어"

▲ 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 백모씨와 리모씨

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 생포된 북한군 포로 2명을 한국에 보냈다고 밝힌 것과 관련해 러시아 크렘린궁 대변인은 관련된 정보를 갖고 있지 않다고 밝혔습니다.24일(현지시간) 러시아 리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 북한군 포로의 한국행과 관련한 정보를 갖고 있는지를 묻는 말에 "이에 관한 어떤 정보도 갖고 있지 않다"고 답했습니다.그러면서 "포로 문제는 우리 국방부와 정보기관 소관"이라며 "정보기관 차원의 접촉은 계속되고 있다"고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 전날 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 연설에서 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 전격 공개했습니다.한국 정부는 북한군 포로의 한국행을 부인하지 않으면서 '로키'(low-key·절제 기조)로 이를 사실상 확인했습니다.북한군 포로 2명은 작년 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포된 것으로 전해졌습니다.이들의 존재는 젤렌스키 대통령이 소셜미디어에 생포 사실을 공개하며 알려졌습니다.우리 정부는 헌법상 한국 국민인 북한군 포로들이 언론 인터뷰와 탈북민 단체 등을 통해 귀순 의사를 밝힌 만큼 이들을 수용하겠다는 입장을 밝혀왔습니다.(사진=겨레얼통일연대 제공, 연합뉴스)