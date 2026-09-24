여서정, 8년 만에 도마 금메달…아빠 여홍철과 어깨 나란히 [AG 영상]

여서정(24·제천시청)이 오늘 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 도마 결선에서 1, 2차 시기 평균 14.483점을 받아 8명의 선수 중 1위를 차지했습니다.



이번 결과는 이번 아시안게임 한국 선수단의 10번째 금메달이자, 한국 체조 대표팀의 첫 메달입니다.



여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이자 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.



2024 파리 올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 출전하느라 여서정은 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임에는 결장했습니다.



2020 도쿄 올림픽에서 한국 여자 기계체조 선수로는 최초로 올림픽 시상대에 서 동메달을 목에 건 여서정은 아버지 여홍철 대한체조협회 전무이사처럼 아시안게임 금메달을 2개 수집했습니다.



여홍철 이사는 1994 히로시마 대회와 1998 방콕 대회 남자 도마 2연패를 달성했습니다.



1996 애틀랜타 올림픽에서는 도마 은메달을 획득했습니다.



여홍철-여서정 부녀는 똑같이 아시안게임 금메달 2개를 따내고 올림픽 메달도 수확했습니다.



예선 1위로 결선에 오른 여서정은 높은 비약과 공중 연기, 착지까지 유일하게 14점이 넘는 점수로 7명의 경쟁자를 압도했습니다.



여서정은 1차 시기에서 난도 5.4점짜리 기술을 펼쳐 실시점수 9.266점을 받아내며 총점 14.466점을 기록했습니다.



해당 기술은 여홍철 교수가 창시한 '여2'였습니다.



2차 시기에서는 5.0점짜리 기술로 낮추고도 실시점수 9.100점을 보태 14.100점을 기록했습니다.



북한 안창옥은 2차 시기에서 착지 후 왼쪽 다리가 매트 밖으로 나가는 실수로 0.3점 감점받았고, 1, 2차 시기 평균 13.666점으로 은메달을 획득했습니다.



(사진=연합뉴스)