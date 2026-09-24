중국 국방부 "타이완 문제, 미중 관계서 중요…미국이 신중히 처리해야"

▲ 장빈 중국 국방부 대변인

중국 국방부가 미중 정상회담을 앞두고 미국을 향해 타이완 문제를 신중히 처리해야 한다는 입장을 거듭 강조했습니다.장빈 중국 국방부 대변인은 24일 정례 기자회견에서 미국의 타이완 무기 판매 등과 관련한 질문에 "타이완 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제"라고 말했습니다.이어 "타이완해협의 평화와 안정을 유지하는 것은 중미 양측의 최대 공통분모"라며 "미국이 타이완 문제를 매우 신중하게 처리하기를 바란다"고 밝혔습니다.장 대변인은 "평화통일과 일국양제는 타이완 문제를 해결하는 기본 방침이자 통일을 실현하는 최선의 방식"이라며 기존 입장을 되풀이했습니다.그러면서 "통일은 타이완 독립이라는 화근과 혼란의 근원을 뿌리 뽑고 타이완해협의 전쟁 위험을 제거할 수 있다"며 "타이완 주민의 안전과 타이완 사회의 번영을 위한 강력한 버팀목을 제공할 것"이라고 주장했습니다.미중 정상회담이 양국 군사 관계에 미칠 영향에 대해서는 "중국은 미국과 함께 양국 정상이 군사 분야와 관련해 이룬 중요한 공감대를 이행하고 소통과 대화를 강화하며 실질적인 협력을 전개하기를 원한다"고 말했습니다.장 대변인은 "이견을 적절히 관리·통제하고 두 나라 군사 관계의 안정적이고 건강하며 지속 가능한 발전을 유지해 중미 건설적 전략 안정 관계 구축에 적극적인 역할을 하기를 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=중국 국방부 제공, 연합뉴스)