사격 홍수현, 남자 10ｍ 공기권총 4위…메달 불발 [AG 영상]

한국 사격의 홍수현(강원도청)이 생애 첫 아시안게임을 4위로 마쳤습니다.



홍수현은 24일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 남자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 198.4점을 쏴 8명 가운데 4위에 올랐습니다.



블라디미르 스베치니코프(우즈베키스탄)가 244.3점의 아시안게임 신기록으로 금메달을 따냈습니다.



종전 아시안게임 기록은 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 사우라브 차우다리(인도)가 세운 240.7점이었습니다.



후카이(243.0점)와 부솨이항(222.1점·이상 중국)이 각각 은메달과 동메달을 획득했습니다.



본선을 8위로 통과한 홍수현은 결선 첫 5발에서 49.2점으로 6위에 자리했고, 10발 합계 98.8점으로 7위까지 내려갔습니다.



단발 사격에 들어간 뒤에는 반격에 나섰습니다.



12발 합계 118.7점으로 한 계단 올라선 홍수현은 16발까지 159.3점을 기록해 발레리 라힘잔(카자흐스탄)과 공동 4위로 도약했습니다.



이어진 두 발에서 10.2점과 9.2점을 쏜 홍수현은 18발 합계 178.7점으로 라힘잔(177.6점)을 따돌리고 메달 경쟁을 이어갔습니다.



그러나 메달권 진입을 다툰 다음 두 발에서 9.6점과 10.1점을 쏘는 데 그쳤습니다.



부솨이항이 같은 구간에서 10.6점과 10.1점을 기록하면서 홍수현은 20발 합계 198.4점으로 부솨이항(201.3점)에게 2.9점 뒤져 4위에 그쳤습니다.



올해 국제사격연맹(ISSF) 뮌헨 월드컵 금메달과 항저우 월드컵 은메달을 따낸 홍수현은 처음 출전한 아시안게임에서는 시상대에 오르지 못했습니다.



(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)